Carlos Sainz ridimensiona definitivamente la Ferrari: “Niente illusioni, non possiamo vincere” Il pilota spagnolo alla vigilia del Gp d’Olanda e di quello di Monza fissa gli obiettivi della Ferrari, che per Sainz deve accontentarsi di qualunque risultato, perché vincere è impossibile.

A cura di Alessio Morra

Di Carlos Sainz si parla molto. Il futuro dello spagnolo sarà ancora con la Ferrari nel 2024, ma il mondo della Formula 1 va velocissimo e si pensa già al Mondiale 2025 e quello Sainz potrebbe viverlo con un'altra tuta addosso. Ma per ora c'è solo la Ferrari per lo spagnolo che a differenza di Leclerc è ben piantato con i piedi per terra e suggerisce a tutti di guardare con onestà alla seconda parte della stagione, in cui la Ferrari non deve fare proclami.

In un'intervista il pilota figlio d'arte ha confermato lo stupore di tutto l'ambiente che a inizio stagione non pensava di essere così indietro rispetto alla Red Bull: "Sicuramente questo è un campionato frustrante, quando ci siamo resi conto che la Red Bull era un passo avanti rispetto a noi e che sarebbe stato difficile sfidarla. Credo che tutti noi ci aspettassimo di avere una macchina più competitiva".

Dietro Verstappen però c'è tanta lotta con quattro scuderie piuttosto vicine: "Invece tutti i team hanno fatto un bel passo avanti e siamo tutti molto vicini. Infatti assistiamo ad alti e bassi in cui in alcuni fine settimana puoi lottare per il terzo posto, mentre in altri puoi chiudere ottavo. Ciò significa che puoi essere un decimo più veloce dei tuoi avversari, o anche solo un decimo più lento. Ma tutto questo fa la differenza pur non essendo un divario grande".

Sainz è più realista del re e parlando dei risultati della Ferrari dice che bisogna accettare il livello e capire che bisogna provare solo a ottenere il massimo possibile: "In Ferrari il risultato è molto differente se chiudi sul podio o in ottava piazza. Ora dobbiamo solo accettare che questa sia la lotta in cui ci troviamo in questo momento. Se un fine settimana lottiamo per il quinto posto e questo è il massimo che possiamo ottenere, dobbiamo festeggiare il fatto che abbiamo fatto il massimo con quello che abbiamo a nostra disposizione in questa stagione".

E lo spagnolo, che tra poco compirà trent'anni, indica la via alla Ferrari: "Dobbiamo concentrarci maggiormente sulla massimizzazione del potenziale della vettura e delle prestazioni della squadra in questa seconda metà della stagione. Vogliamo essere sicuri di massimizzare i punti per il Mondiale Costruttori, smettere di aspettarci una vittoria o un podio e concentrarci solo sui princìpi e la costanza".