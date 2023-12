Carlos Sainz ha provato la nuova Ferrari F1 2024 al simulatore: spunta fuori una sola certezza Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha provato al simulatore la nuova monoposto della scuderia del Cavallino per il Mondiale di Formula 1 2024 e da questo primo test è uscito fuori con un’unica certezza.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il deludente Mondiale di Formula 1 2023 dominato dalla Red Bull e da Max Verstappen, in casa Ferrari si è già proiettati versi la prossima stagione e nello specifico tutto il lavoro è rivolto alla nuova monoposto, la prima creata sotto l'egida di Frederic Vasseur, da affidare a Charles Leclerc e Carlos Sainz nella speranza di tornare a lottare alla pari con i bolidi della squadra austriaca creati da Adrian Newey. E dalla prima prova al simulatore fatta dallo spagnolo spuntano degli indizi interessanti e una prima certezza.

Ovviamente, come di consueto dato il periodo, tutto ad oggi è ancora top-secret e nulla trapela dalle "secrete" di Maranello, nemmeno il nome (dato che ufficialmente ci si riferisce alla nuova vettura con il numero di progetto, ossia 676), e dunque non resta che fare i conti con le speranze che si possa cambiare rotta rispetto al passato e che i gravi problemi mostrati dalla SF-23 nel corso di questa stagione siano stati tutti risolti.

Un tenue ottimismo dettato dai miglioramenti intravisti nell'ultimissima parte del campionato 2023, dopo aver rivoluzionato concettualmente la vettura abbandonando la filosofia delle pance larghe per sfinarle e migliorare, per quanto possibile con un cambio radicale in corsa, passo gara e gestione delle gomme. A fare da contraltare però la poca chiarezza riguardo al fatto se la nuova Ferrari F1 2024, ancora avvolta nel mistero, sarà completamente diversa dalla vettura 2023 o se invece ne sarà un'evoluzione.

Fin qui dai due responsabili della nuova monoposto, il team principal Frederic Vasseur e il direttore tecnico de facto Enrico Cardile, a riguardo sono arrivate versioni contrastanti: il francese nel corso degli ultimi GP dello scorso Mondiale ha difatti affermato che nel 2024 non vi sarà una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda la macchina smentendo di fatto quanto aveva detto l'ingegnere a capo del progetto in estate ("La vettura dell'anno prossimo l'abbiamo disegnata molto diversamente: con un telaio e un retrotreno completamente diversi da quelli che abbiamo sulla SF-23" le sue parole alla ripresa del campionato dopo la sosta estiva).

E probabilmente anche quella che apparentemente sembra una contraddizione è invece un modo per non rivelare informazioni preziosi ai rivali prima che la vettura faccia il suo debutto in pista (prima per la presentazione che dovrebbe avvenire a metà febbraio e poi nei test pre-stagionali della Formula 1 2024 di scena in Bahrain dal 21 al 23 febbraio). Le parole di Carlos Sainz dopo aver provato la nuova monoposto al simulatore danno però ulteriori indizi riguardo alla strada intrapresa dalla casa di Maranello per costruire la nuova Ferrari per la prossima stagione. Con tutte le cautele del caso e le dovute premesse riguardo alle sue prime sensazioni lo spagnolo ha ammesso di essere uscito da questo test al simulatore con un'unica certezza riguardo alla monoposto 2024:

"Penso che dovremo aspettare i test. È molto difficile saperlo perché è impossibile prevedere come la macchina si comporterà con le gomme e come sarà il ritmo di gara finché non avremo guidato con 100 chilogrammi di carburante nel serbatoio e pneumatici usati. Credo che lo scopriremo solo quando metteremo la vettura in pista in Bahrein. Ma nel frattempo possiamo dire che la macchina si comporta diversamente (rispetto alla SF-23, ndr) nel simulatore, questo è certo" ha difatti detto il madrileno che dunque in questa sua prima esperienza al simulatore sulla nuova Ferrari ha notato delle sostanziali differenze a livello di guida con la vecchia vettura che, fatta eccezione per il GP di Singapore, gli ha riservato davvero poche soddisfazioni.

