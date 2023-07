Cara Delevingne rifiuta di parlare prima del GP Silverstone: la reazione dell’inviato è virale Pochi minuti prima del via del Gp di Silverstone c’è stata una sfilata di vip sulla griglia di partenza, tutti hanno rilasciato un’intervista a Martin Brundle, che lavora a Sky, tranne la modella Cara Delevigne che ha fatto arrabbiare l’ex pilota.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Gran Bretagna è da sempre uno di quelli più attesi, d'altronde lì è nata la Formula 1. A Silverstone c'era un parterre de roi in griglia con una sfilza di personaggi estremamente noti. Martin Brundle, ex pilota che da anni lavora per Sky, ha cercato di intervistarli quasi tutti, è riuscito a chiacchierare anche con Brad Pitt, ma ha avuto una discussione con Cara Delevingne, una delle modelle più famose al mondo.

I minuti che precedono un Gran Premio sono sempre molto intensi, sono tesi, l'ansia si taglia a fette. I piloti hanno bisogno di concentrarsi, devono ristudiare la partenza, mentre sulla griglia transitano numerosi personaggi famosi che vogliono magari anche salutare qualche pilota. L'elenco delle stelle a Silverstone è stato davvero di alto livello. Sono transitati sul tracciato Pep Guardiola, che è stato ospite della Mercedes, Sam Ryder, Liam Payne, Florence Pugh, attrice in grande crescita. Ovviamente gli occhi erano tutti su Brad Pitt, che sta girando un film sulla Formula 1 e che si è presentato vestito da pilota al momento dell'inno nazionale.

Martin Brundle, ex pilota da anni talent di Sky, mentre cerca di intervistare Cara Delevingne.

L'attenzione è stata catturata anche da Cara Delevingne, una delle top model più famose al mondo. Martin Brundle, che prima di fare questo lavoro è stato un pilota di alto livello (9 podi in Formula 1, dove ha corso fino al 1993), ha cercato di intervistarla. Ma un addetto alla sicurezza lo ha stoppato e ha risposto per lei: "Non vuole parlare". L'ex pilota inglese però non ha mollato e ha insistito dicendo: "L'accordo è questo, tutti parlano sulla griglia". E imperturbabile ha continuato: "Possiamo fare due chiacchiere? Siamo di Sky Formula 1. È bello vederti in griglia".

Delevigne però non aveva davvero alcun intenzione di parlare e con un gesto della testa ha risposto in modo chiaro: "No". Brundle implacabile: "C'è un accordo, tutti devono parlare sulla griglia". Cara Delevingne ha distolto lo sguardo e ha risposto: "Non riesco a sentire niente, mi dispiace". Martin Brundle a quel punto ha lasciato andare la modella e con sarcasmo ha detto in diretta TV: "Sono sicuro che sarebbe stato molto interessante".

Poco dopo l'ex driver inglese si è rifatto intervistando Brad Pitt, che è rimasto talmente sbalordito da Brundle da offrirgli, pubblicamente, un cameo nel suo prossimo film.