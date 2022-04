Capolavoro di Celestino Vietti in Moto2: l’italiano del team VR46 vince anche il GP d’Argentina Celestino Vietti al termine di una gara emozionante conquista la vittoria nel GP dell’Argentina e allunga in vetta al Mondiale di Moto2 2022: il pilota del team WR46 precede Chantra e Ogura sul traguardo.

Celestino Vietti concede il bis e nel GP dell'Argentina conquista la seconda vittoria del Mondiale di Moto2 2022 che gli permette di allungare in vetta alla classifica iridata. Il pilota del team VR46 di Valentino Rossi a Termas de Rio Hondo è stato grande protagonista per tutta la gara nella quale ha prima duellato spalla a spalla con il poleman Aldeguer (finito poi a terra proprio dopo un contatto con l'italiano) e poi con Chantra che si deve però accontentare della seconda posizione tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra Ogura. Sesto invece l'altro italiano Tony Arbolino che è riuscito comunque a precedere il campione in carica della Moto3 Pedro Acosta.

Il 20enne piemontese cresciuto nell'Academy di Tavullia del Dottore dopo tre GP stagionali sale dunque a quota 70 punti (su 75 disponibili) in classifica e allunga sul più immediato inseguitore, lo spagnolo Aron Canet, solo quarto in Argentina dopo essersi visto superare da Ogura durante le ultime curve prima del traguardo, ora distante 21 lunghezze.

Un successo quello di Celestino Vietti del quale va dato grande merito ai meccanici del Team VR46 che, avendo ricevuto il materiale solo nella notte tra venerdì e sabato a causa dei problemi agli aerei cargo che dovevano portarli in Argentina, hanno messo a punto la moto del classe 2000 facendo un lavoro, che solitamente si fa in due giorni in pochissime ore.

L'ordine d'arrivo del GP d'Argentina di Moto2 2022