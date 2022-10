Cambio gomme invernali 2022, obbligo entro il 15 novembre: quali montare e quali multe si rischiano Entro il 15 novembre bisogna montare le gomme invernali. Un passaggio importante per tutti gli automobilisti. Ecco tutto quello che c’è da sapere, compresi costi e multe.

A cura di Alessio Morra

L'inverno sta arrivando e sta arrivando pure il momento di sostituire i pneumatici. Entro il 15 novembre chi possiede una vettura deve montare quelli invernali per far fronte così alla pioggia e, soprattutto in alcune zone dell'Italia, alla neve. Bisogna viaggiare e bisogna muoversi con prudenza e per questo viene consigliata questa operazione a tutti, che serve pure per evitare sanzioni previste dalla legge.

L'autunno va via veloce e in alcune zone d'Italia il maltempo, il freddo si sono fatti già sentire. Un po' in generale il clima cambierà dappertutto e si avvicina di conseguenza il momento di sostituire gli pneumatici della propria vettura con quelli invernali. Un passaggio (quasi) obbligatorio per gli automobilisti che non voglio incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Ci sono alcune interessanti informazioni da sapere riguardo il periodo del cambio delle gomme e anche sulle eventuali multe per chi non effettua il passaggio.

Bisognerà avere le gomme invernali sulle proprie vetture per cinque mesi, tra novembre e aprile.

Quando scatta il cambio per le gomme invernali

L'obbligo di avere pneumatici invernali sulle auto scatterà il 15 novembre 2022 e durerà fino al 15 aprile 2023. Questa è una regola imposta nel 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché "le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono creare pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico".

Ma bisogna informarsi bene. Perché queste regole non è detto che valgano in ogni regione o in ogni città del territorio italiano. Perché nel testo normativo è scritto che la regola vale soltanto nei tratti in cui il gestore o l'ente proprietario della strada (Regione, Provincia o Comune) abbia prescritto un'ordinanza apposita. Già dal 15 ottobre si possono montare le gomme invernali, che possono rimanere installate fino al 15 maggio.

Quali sono gli pneumatici invernali a norma

Gli pneumatici invernali a norma sono contrassegnati sul fianco dalle sigle M+S, MS, M/S, M-S, M&S, iniziale che significano in inglese mud and snow e cioè fango e neve. E ovviamente questa tipologia di gomme ha delle caratteristiche differenti che hanno un maggiore ‘grip' in determinate condizioni atmosferiche, con basse temperature o con asfalto umido, bagnato o innevato.

Le gomme invernali si devono montare entro il 15 novembre.

I prezzi sono assai diversi, dipende dalla marca del pneumatico e dalla qualità del materiale. Per gomme nuove il costo oscilla dai 50 ai 200 euro per gomma, poi bisogna aggiungere il costo del montaggio (almeno 50 euro).

Ma va detto anche che il Codice della Strada consente di montare al posto delle gomme invernali delle gomme buone per tutte e quattro le stagioni. Norma che viene incontro a chi non ha tempo o denaro da investire. Pneumatici che sono adatti sia alle condizioni invernali che a quelle estive. Chi non effettua il cambio gomme può montare le catene, come riporta il Codice stradale, in caso di necessità. Per evitare sanzioni è sufficiente tenerle a bordo della vettura.

Quali sanzioni si rischiano: multe fino a 168 euro

Chi guida senza le regole gomme invernali può essere sanzionato con una multa che va da 41 a 168 euro se è al volante su una strada del centro abitato, mentre se è su strade extraurbane o su autostrada per una somma molto maggiore: dagli 84 ai 355 euro. Inoltre è previsto il fermo del veicolo fino alle messa in regole delle gomme. In caso di recidiva alla sanzione pecuniaria si aggiunge la decurtazione di 3 punti dalla patente.