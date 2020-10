Dal 15 ottobre è possibile montare le gomme invernali sulla propria auto, dal 15 novembre scatta l'obbligo di montare pneumatici invernali. C'è dunque un mese di tempo per mettersi in regola. Dopo la proroga per il cambio estivo, dovuta al lockdown cui siamo stati costretti dall'acuirsi dell'emergenza coronavirus, questa volta dunque i termini rimangono invariati rispetto al passato. Secondo il codice della strada infatti sarà obbligatorio avere le gomme invernali dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021, l'alternativa è avere le catene a bordo della propria automobile, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per chi viola tale regola.

La data del cambio gomme: quando si montano gli pneumatici invernali

La data entro la quale bisogna effettuare il cambio gomme è il 14 novembre 2020. La fascia temporale per montare gli pneumatici invernali sulla propria auto va dunque dal 15 ottobre al 14 novembre 2020. C'è dunque esattamente un mese di tempo per compiere tale operazione obbligatoria e mettersi in regola per evitare possibili sanzioni.

Quali sono le gomme invernali da montare sull'auto: la dicitura M+S

Gli automobilisti dotati di gomme All Season o quattro stagioni possono non effettuare il cambio gomme solo se quelle già montato hanno la dicitura M+S sul fianco ed un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. Questi pneumatici invernali sono marchiati con la sigla M+S, cioè le iniziali di "Mud e Snow" [fango e neve in inglese], e immediatamente riconoscibili in quanto contrassegnati dal simbolo con una montagna a tre punte con un fiocco di neve. Per qualsiasi altra informazione a riguardo rimandiamo alla guida sui migliori pneumatici invernali del 2020.

Dove è obbligatorio montare le gomme invernali

In quali strade sarà obbligatorio avere le gomme invernali dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021? L’obbligo di possedere gli pneumatici invernali è previsto su tutte le strade extraurbane ed in autostrada, nelle quali viene comunque indicato con la specifica segnaletica verticale (di colore bianco-verde o bianco-blu), ma a seconda delle condizioni può essere imposto anche nei centri abitati soprattutto in quelli situati molti metri sopra il livello del mare.

Chi deve effettuare il cambio gomme

Il passaggio alle gomme invernali è un'operazione che deve essere effettuata da tutti gli automobilisti, ma ci sono due eccezioni. L’obbligo infatti non vale per chi monta già un set di pneumatici 4 stagioni (All-Season) e per chi possiede delle gomme con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto della vostra auto. Per riconoscere l’indice di velocità basta controllare codice alfabetico presente sul fianco degli pneumatici, ad ogni lettera corrisponde la velocità massima alla quale lo pneumatico può viaggiare.

Multe e sanzioni per i trasgressori

Quali sono le multe, se non viene rispettato l’obbligo degli pneumatici invernali? La sanzione amministrativa prevista dalla normativa, disciplinata dal nostro Codice della Strada, per chi circola su strade in cui vige l’obbligo delle gomme invernali, sprovvisto di questa tipologia di pneumatici o di catene a bordo, va da 41 a 168 euro per chi viene fermato mentre circola nei centri abitati, mentre va da 84 a 355 euro se l’accertamento avviene su strade extraurbane o autostrade. Inoltre l’agente che ha accertato la trasgressione può anche disporre il fermo del veicolo fino a quando questo non viene messo in regola.