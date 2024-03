Cambia la Griglia di Partenza del GP Australia: penalità per Perez, ne beneficia anche Leclerc La griglia di partenza del GP d’Australia cambia quasi tre ore dopo la fine delle Qualifiche. Penalità pesante per Sergio Perez. Beneficiano dei guai del messicano le McLaren e Leclerc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Griglia di Partenza del Gran Premio d'Australia 2024 cambia quasi tre ore dopo il termine delle Qualifiche. Perché i commissari hanno inflitto una penalità a Sergio Perez. Il messicano perde tre posizioni. Di questa decisione beneficia pure Charles Leclerc che guadagna una posizione e prenderà il via dal quarto posto. Nulla cambia per il pole man Verstappen e per l'eroico Carlos Sainz, che scatteranno dalla prima fila.

Durante la Q1 era stato annunciata l'investigazione di Perez e Hulkenberg per un impeding. I commissari di gara, che a questo giro sono Tim Mayer, Matteo Perini, Matthew Selley e l'ex pilota Johnny Herbert, dopo aver visionato le immagini hanno deciso di comminare una sanzione al messicano, che perde tre posizioni sulla griglia, e così scivola dal terzo al sesto posto.

Cosa è successo tra Perez e Hulkenberg? Il messicano ha ostacolato Hulkenberg che era nel suo giro lanciato. In curva 13 il tedesco è stato costretto ad alzare il piede per il rallentamento di Perez, che in realtà non ha su di sé tutte le colpe. Perché il muretto box della Red Bull non lo ha avvertito in tempo, e quindi la frittata è stata fatta.

Vanifica una buona qualifica il Checo e beneficiano di ciò i due piloti McLaren e cioè Lando Norris e Oscar Piastri e Charles Leclerc, che passa così dal quinto al quarto posto. Norris sarà terzo, Piastri che corre in casa e sogna in grande scatterà dalla quinta posizione.

La Griglia di Partenza del GP Australia

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Red Bull)

4ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

5ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

10ª fila: Zhou Guanyou (Sauber)

