video suggerito

Cambia la classifica della prima tappa della Dakar 2025: dopo ore la FIA annuncia un nuovo vincitore La decisione della FIA arrivata diverse ore dopo la fine della tappa stravolge la classifica del 1° stage della categoria auto della Dakar 2025: cambia il vincitore, beffa per Chicherit che aveva già festeggiato il sorprendente successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Dakar 2025 parte subito con un clamoroso colpo di scena per quanto riguarda la categoria riservata alle auto. Alcune ore dopo la conclusione della prima tappa, una prova cronometrata di 413 km svoltasi nei pressi di Bisha, che si era conclusa con la vittoria a sorpresa di Guerlain Chicherit al volante della MINI John Cooper Works, difatti la FIA ha stravolto la classifica finale con una decisione che ha fatto perdere il successo al pilota francese a favore dell'alfiere della Toyota Seth Quintero.

Quasi tre ore dopo la fine della tappa e dei festeggiamenti della squadra di Chicherit per la sorprendente vittoria ottenuta al debutto con Mini nel Rally Raid più duro del mondo, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di riassegnare ufficialmente il tempo che Quintero aveva perso fermandosi per prestare soccorso ad un altro concorrente in difficoltà (la spagnola Laia Sainz). Con il minuto e 35 secondi tolti al suo tempo finale, il pilota statunitense che aveva chiuso in seconda posizione con 50 secondi di ritardo dal leader, ha scavalcato nell'ordine d'arrivo il francese che si è ritrovato dunque ‘retrocesso' in seconda posizione con un ritardo di 45 secondi dal nuovo vincitore di tappa.

Una doccia fredda dunque per Guerlain Chicherit che si è visto scippare dalle mani la prima vittoria di tappa di questa edizione della Dakar. La decisione della FIA che ha assegnato il successo a Quintero non ha riguardato, almeno per quel che riguarda l'ordine d'arrivo, il resto dei piloti con l'altro alfiere della Toyota, Saood Variawa, che ha mantenuto la terza piazza davanti a Prokop, Gutierrez, Ferreira e il campione in carica Carlos Sainz Sr (papà del pilota ex Ferrari di Formula 1) che ha chiuso in settima posizione guadagnando un buon margine sulle altre star in gara come l'altro plurivincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah o la leggenda del rally Sebastien Loeb che hanno chiuso rispettivamente al 20° e al 24° posto con oltre undici minuti di ritardo dal nuovo vincitore di tappa.

La nuova classifica della 1ª tappa della categoria auto della Dakar 2025

Quintero (Toyota) 4:35:08 Chicherit (Mini) +45″ Variawa (Toyota) +1'48" Prokop (Ford) +1'49" Gutierrez (Century) +2'13" Ferreira (Mini) +2'38" Sainz (Ford) +3'17" Moraes (Toyota) +3'18" Price (Toyota) +3'58" Lategan (Toyota) +4'12"