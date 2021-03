Dorna e Fim hanno aggiornato il calendario del Campionato Mondiale Superbike 2021. In seguito al persistere della pandemia di Covid-19, il programma della nuova stagione del campionato riservato alle moto derivate di serie è stato cambiato.

L'inizio del WSBK 2021 è stato posticipato al week end del 23 maggio e ad ospitarlo sarà il circuito di Aragon. Si partirà dunque dalla Spagna anziché dal Portogallo, all'Estoril, come annunciato in precedenza. La seconda tappa sarà invece in Italia, a Misano il 13 giugno prossimo. Poi sarà la volta di Donington (4 luglio) e Assen (25 luglio) prima di tornare in Spagna per altri tre appuntamenti (22 agosto a Navarra, 10 settembre al Montmelò e 22 settembre a Jerez) inframezzati dalla tappa francese di Magny Cours.

Confermato per il momento l'altro appuntamento lusitano con il Mondiale Superbike 2021 che nel fine settimana del 3 ottobre dovrebbe essere dunque di scena a Portimao prima di partire per le uniche due tappe extra europee che al momento hanno una data fissata, ossia San Juan in Argentina (il 17 ottobre) e Mandalika in Indonesia (il 14 novembre). Pur non essendo stati ancora cancellati risultano al momento senza una data certa invece le gare di Phillip Island in Australia e quella dell'Estoril in Portogallo che avrebbero dovuto aprire la stagione 2021.

Calendario Superbike 2021 aggiornato ad oggi

23 maggio – Spagna (Aragon)

13 giugno – Italia (Misano)

4 luglio – Inghilterra (Donington)

25 luglio – Olanda (Assen)

22 agosto – Spagna (Navarra)

5 settembre – Francia (Magny-Cours)

19 settembre – Spagna (Montmelo)

26 settembre – Spagna (Jerez)

3 ottobre – Portogallo (Portimao)

17 ottobre – Argentina (San Juan)

14 novembre – Indonesia (Mandalika)

da confermare – Australia (Phillip Island)

da confermare – Portogallo (Estoril)