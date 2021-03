Il Mondiale 2021 di MotoGP riporterà il campionato motociclistico più prestigioso al programma tradizionale. Sono infatti 19 i Gran Premi in calendario, 19 week end con prove libere, qualifiche e gare che potremo vedere in diretta tv in abbonamento su Sky e DAZN e anche in differita in chiaro su TV8 (su cui saranno trasmessi anche sei eventi in diretta). La piattaforma di live streaming, l'emittente satellitare e il suo canale in chiaro hanno difatti reso noto palinsesto, programma e orari della nuova stagione della classe regina del Motomondiale.

Calendario MotoGP 2021, gli orari e la diretta TV su Sky e DAZN e in chiaro su TV8

Ecco l'elenco delle gare di MotoGP in programma per il mondiale 2021, con le date e gli orari delle partenze e i circuiti.

Gran Premio del Qatar (Losail) 28 marzo ore 19:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Losail) 28 marzo ore 19:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio di Doha (Losail) 4 aprile ore 19:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

(Losail) 4 aprile ore 19:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8 Gran Premio del Portogallo (Portimao) 18 aprile ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Portimao) 18 aprile ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio di Spagna (Jerez) 2 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

(Jerez) 2 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8 Gran Premio di Francia (Le Mans) 16 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Le Mans) 16 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio d'Italia (Mugello) 30 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

(Mugello) 30 maggio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8 Gran Premio di Catalogna (Barcellona) 6 giugno ore 15:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Barcellona) 6 giugno ore 15:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio di Germania (Sachsenring) 20 giugno ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

(Sachsenring) 20 giugno ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8 Gran Premio d'Olanda (Assen) 27 giugno ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Assen) 27 giugno ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio di Finlandia (Kymiring) 11 luglio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Kymiring) 11 luglio ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio d'Austria (Spielberg) 15 agosto ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Spielberg) 15 agosto ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio della Gran Bretagna (Silverstone) 29 agosto ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Silverstone) 29 agosto ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio d'Aragona (Aragon) 12 settembre ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Aragon) 12 settembre ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (Misano) 19 settembre ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

(Misano) 19 settembre ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8 Gran Premio del Giappone (Motegi) 3 ottobre ore 08:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Motegi) 3 ottobre ore 08:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio della Thailandia (Buriram) 10 ottobre ore 10:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Buriram) 10 ottobre ore 10:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio d'Australia (Phillip Island) 24 ottobre ore 06:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Phillip Island) 24 ottobre ore 06:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio della Malesia (Sepang) 31 ottobre ore 08:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN

(Sepang) 31 ottobre ore 08:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN Gran Premio della Comunità Valenciana (Valencia) 14 novembre ore 14:00 | Diretta Sky Sport MotoGP HD e DAZN e in chiaro su TV8

MotoGP calendario 2021, dove vedere i prossimi GP in TV e streaming

Come accaduto nella passata stagione, tutte le gare del Mondiale 2021 di MotoGP in Italia sono trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky e DAZN. Tutti i 19 week end di gara dal GP inaugurale del Qatar (26-28 marzo 2021) al GP conclusivo di Valencia (12-14 novembre 2021) saranno trasmessi dall'emittente satellitare su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e, spesso, anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire le gare in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto l'abbonamento o vuole acquistare i singoli eventi, anche sulle piattaforme online di DAZN e Now.

Quanti e quali GP di MotoGP saranno trasmessi in diretta e in chiaro da TV8

Il mondiale di MotoGP può essere seguito anche senza avere un abbonamento a Sky o DAZN: sei gare del Mondiale 2021 di Formula 1 saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8. L'emittente satellitare ha infatti annunciato che il GP di Doha (a Losail dal 2 al 4 aprile), il GP di Spagna (a Jerez dal 30 aprile al 2 maggio), il GP d'Italia (al Mugello dal 28 al 30 maggio), il GP di Germania (al Sachsenring dal 18 al 20 giugno), il GP di San Marino e della Riviera di Rimini (a Misano dal 17 al 19 settembre) e il GP della Comunità Valenciana (a Valencia dal 12 al 14 novembre) saranno trasmessi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).