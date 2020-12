Dopo aver ricevuto il via libera della commissione Bilancio i nuovi ecoincentivi auto per i primi 6 mesi del 2021 sono ormai realtà. I bonus questa volta, oltre all'acquisto di auto ibride o elettriche, riguardano anche le auto diesel e benzina euro 6. Il nuovo emendamento al disegno di legge bilancio 2021 prevede infatti un incentivo di 3.500 euro (1.500 a carico dello Stato e 2.000 a carico del venditore) a fronte della rottamazione di un'auto che abbia almeno 10 anni di vita. Inoltre dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 sarà disponibile un ecobonus per chi dovrà cambiare il proprio veicolo commerciale.

Rottamazione e bonus anche per i veicoli Euro 6

L'emendamento non modifica dunque quanto già previsto nei decreti ‘Rilancio' e ‘Agosto' sul fronte delle auto ‘green': anche nel 2021 dunque per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici vi sarà un ulteriore bonus da 2.000 euro che andrà ad aggiungersi agli incentivi già esistenti. Per la nuova tornata di incentivi, dunque, saranno stanziati 420 milioni di euro così suddivisi: 120 milioni di euro per l'acquisto di veicoli elettrici fino a dicembre 2021, 250 milioni di euro per l'acquisto di vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km e 50 milioni di euro per il ricambio dei veicoli commerciali (10 milioni dei quali destinati interamente all'elettrico).

Date e scadenze degli eco-incentivi

A variare però è la scadenza dei bonus che varia a seconda del tipo di veicolo che vogliamo acquistare. Se è vero che in tutti i casi saranno disponibili fino a esaurimento fondi la data ultima per usufruire degli incentivi per l'acquisto di auto 61-135 g/km è quella del 30 giugno 2021 mentre per le vetture con emissioni comprese tra 0-60 g/km (elettriche e ibride a basse emissioni, prevalentemente plug-in) è quella del 31 dicembre 2021. Il ddl con i nuovi ecobonus, che non potranno più subire modifiche, passerà da Camera e Senato per l'ultimo sì che deve necessariamente arrivare entro il 31 dicembre 2020 dato che questi incentivi saranno in vigore dal 1° gennaio 2021.