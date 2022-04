Biglietti per il GP di Imola verso il tutto esaurito: più di 100mila tifosi per la Ferrari Per il GP dell’Emilia Romagna a Imola sono attesi 100 mila spettatori. I tifosi della Ferrari di assistere a un altro successo di1 Leclerc, leader del Mondiale.

A cura di Enrico Scoccimarro

Domenica 24 aprile si disputa il GP di Imola e questa volta ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni, a differenza di quanto accaduto nelle ultime due edizioni, quando il circus era ritornato (nel 2020 e 2021) sul tracciato del Santerno e vinsero prima Hamilton e poi Verstappen. Ora si corre con il pubblico e con una Ferrari al comando nel Campionato Piloti e in quello Costruttori. E nell'intero weekend ci saranno sugli spalti oltre 100 mila spettatori.

Si preannuncia una grande festa all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, che torna con il pubblico per la prima volta dal 2006: quando a tagliare per primo il traguardo era stato il ferrarista più vincente di tutti: Michael Schumacher, che detiene anche il primato di successi a Imola. Un weekend da non perdere per gli appassionati veri di Formula 1 che potranno vivere anche eventi collaterali, come una mostra di cimeli di F1. Orgoglioso di questo anche il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Una notizia straordinaria, che ci riempie di gioia e orgoglio. Qualche mese fa questo risultato era impensabile e pochi ci credevano, oggi dobbiamo dire che la nostra città torna protagonista con forza nel panorama internazionale, insieme al territorio e alle sue eccellenze".

L'autodromo, per l'occasione, si è rifatto il look. È in corso l'installazione di tribune provvisorie, fra cui tre gradinate alla Variante Villeneuve, ed è stata ultimata la costruzione delle due tribune provvisorie che porteranno a cinque il numero delle gradinate presenti lungo il rettilineo principale. Sono stati poi posizionati alcuni maxischermi in varie parti dell'autodromo per permettere anche a chi si trova lontano dalla pista di godersi completamente la gara.

Sarà un weekend differente anche per piloti e scuderie. Perché a definire la griglia di partenza della domenica non sarà infatti la classica sessione di qualifiche, bensì la mini-gara di 100 chilometri andata in scena in via sperimentale lo scorso anno (a Silverstone, Monza e Interlagos). I punti saranno assegnati ai primi otto classificati della Sprint Race, che premierà con otto punti il vincitore della mini gara, a scalare fino all'ottavo che chiuderà con un punto.

C'è anche una novità che riguarda la Pole Position che verrà assegnata a chi farà registrare il giro più veloce nelle qualifiche del venerdì. La Ferrari ha deciso di cambiare il proprio programma originale che prevedeva il debutto del primo pacchetto di aggiornamenti tecnici alle F1-75, ma con le vetture che stanno facendo sognare i tifosi, che hanno gioito domenica scorsa per il trionfo di Leclerc in Australia, gli oltre 100 mila tiferanno Leclerc e Sainz nella speranza di un altro trionfo rosso.