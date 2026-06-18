Bezzecchi provocato con la domanda sui Mondiali di calcio: “Sicuramente non li vince l’Inghilterra”

Marco Bezzecchi viene provocato scherzosamente in sala stampa alla vigilia del weekend di MotoGP a Brno: “Chi vincerà i Mondiali?”.

Al via il weekend di MotoGP con la tappa di Brno. Occasione importante per Marc Marquez, Pedro Acosta e chiaramente Marco Bezzecchi. Il pilota italiano dell'Aprilia ha parlato in conferenza stampa proprio con i suoi due avversari confrontandosi su diversi temi relativi alla pista, la classifica, i rischi. Ma oltre a parlare di MotoGP c'è stata l'occasione anche per affrontare temi relativi al calcio. A un certo punto infatti, durante la conferenza stampa, un giornalista si alza e chiede a Bezzecchi: "Chi vincerà la Coppa del Mondo?".

Bezzecchi resta un po' spiazzato dalla domanda visto il contesto: "Quale coppa del mondo, di calcio?". E così il giornalista in questione prende la palla al balzo e il dibattito va avanti con toni scherzosi: "C'è solo una coppa del mondo Marco". Una provocazione nei confronti di Bezzecchi vista la mancata partecipazione dell'Italia al torneo. Bezzecchi fa finta di non aver capito: "Ah scusa, allora sicuramente non l'Inghilterra". E da lì in poi scatta la risata generale di tutta la sala.

L'argomento Mondiali, mai come in questa edizione, è chiaramente un tabù per tutti gli italiani. L'assenza degli azzurri per la terza edizione consecutiva fa sicuramente rumore e per questo anche in MotoGP, visto che il torneo è nel vivo, se ne parla. La discussione va avanti e così Bezzecchi dice la sua: "Spero per il Brasile". La presenza di Carlo Ancelotti come CT della nazionale verdeoro, una delle più forti, ha sicuramente spinto la maggior parte degli italiani a scegliere proprio la Selecao come squadra per cui tifare pur di dare un senso a questi Mondiali senza Italia.

Alle battute reciproche che si sono scambiati Bezzecchi e il giornalista hanno partecipato anche Acosta e Marc Marquez. Il primo è stato piuttosto serio sottolineando di non essere un grande appassionato di calcio ma spera possa trionfare la Spagna. Il campione del mondo in carica invece offre due opzioni: "Spagna o anche Argentina per via della presenza di Lionel Messi". Sicuramente un momento di leggerezza nel corso della conferenza stampa prima di dare il via a un weekend di passione con Bezzecchi che proverà ad allungare in testa alla classifica piloti e Marc Marquez a rincorrere nel tentativo di recuperare punti.