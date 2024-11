video suggerito

Bagnaia spiazza tutti in diretta dopo la Sprint: "Gli ultimi tre giri mi studiavo le combinazioni" Le parole di Bagnaia dopo la Sprint vinta a Barcellona nell'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati in diretta, mentre si parlava delle possibili combinazioni di vittoria con Martin, spiega cos'ha fatto durante gli ultimi due giri: "Ho studiato tutte queste cose qui".

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia ha bisogno di compiere un'impresa enorme per cercare di vincere il Mondiale rosicchiando il vantaggio che ha attualmente Martin su di lui nella classifica piloti di MotoGP. Si deciderà tutto nella gara di domani a Barcellona anche se a Pecco vincere potrebbe anche non bastare. Tutto dipenderà dalla posizione d'arrivo dello stesso Martin che oggi alla Sprint sembrava più calmo in gara rispetto alla vigilia. Contrariamente a quanto ha detto invece Bagnaia di se stesso nel corso dell'intervista rilasciata a Sky.

Il pilota della Ducati campione del mondo in carica è infatti intervenuto in diretta mentre in studio Max Biaggi, Vera Spadini e Guido Meda, osservavano tutte le combinazioni di risultati possibili per vedere Bagnaia primo e dunque in grado di poter vincere il Mondiale. "Gli ultimi tre giri mi studiavo tutte queste cose qui (le combinazioni ndr), ci pensavo in gara – ha spiegato Bagnaia cogliendo tutti di sorpresa -. Volevo arrivare con più punti possibili e avere 19 punti invece che 21, sono 2 che un po' fanno la differenza".

Bagnaia e Martin in gara.

Guido Meda, giornalista e voce della MotoGP su Sky, prima di salutarlo lo ha inviato a chiarire questo aspetto. Pecco ha confermato di essersi fermato a pensare sottolineando come questa fosse stata la Sprint più facile di tutto il Mondiale. "Speravo che Enea ce la facesse, vedevo che era vicino e ho sperato solo che ce la facesse – ha aggiunto ancora Bagnaia a proposito del duello di Bastianini con Martin per la seconda e terza posizione -. Enea ha in ballo un risultato importante per cose del prossimo anno, ha la motivazione di fare bene".

Le parole di Martin: "Oggi non dovevo fare stron***e"

Jorge Martin invece, suo rivale per la vittoria finale del Mondiale, ha sottolineato invece com'è stata la preparazione a questa Sprint evidenziando come si aspettasse che andasse più o meno così. "Più du così non potevo chiedere, domani sarà forse una gara più tranquilla – ha detto -. Voglio fare il 100% ma controllando i rischi, adesso devo fare così, non devo fare alcuna str***ata anche se oggi volevo stare davanti a Enea ma lui ha fatto quello che doveva fare".