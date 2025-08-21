Bagnaia: “In Austria ho sbagliato, ma ero nervoso. Arrivo lì e in venti mi fanno la stessa domanda”

Alla vigilia del GP d’Ungheria di MotoGP, Francesco Bagnaia ha voluto chiarire la propria posizione con il Team Ducati dopo le dure parole scandite nell’immediato post delusione in Austria: “Ero nervoso, la mia colpa è parlare a caldo e dire quel che penso. Ma nessuno si è offeso, abbiamo chiarito il pasticcio. Stanno cercando di sostenermi, lottiamo insieme”

Francesco Bagnaia fa dietrofront e ritorna sui propri passi dopo le fortissime dichiarazioni rilasciate a caldo nella cocente delusione per il Gran Premio d'Austria, altra gara deludente per il tre volte campione del Mondo di MotoGP. L'"attacco" al Team Ducati, i riferimenti ad una moto non all'altezza per una Desmosedici 2025 che ne aveva evidenziato il proprio disagio in pista erano solo parole dettate dallo sfogo e dall'amarezza del momento: "Ero nervoso e arrabbiato. Ma ho parlato con tutta la squadra e abbiamo risolto questo pasticcio".

Bagnaia fa dietrofront: "Ero nervoso. In venti mi hanno fatto la stessa domanda, come va?"

Dopo aver metabolizzato l'ennesimo passo falso stagione, Pecco Bagnaia ha voluto chiudere del tutto una questione che era rimasta in sospeso dopo il GP d'Austria e così, in occasione della conferenza di presentazione del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park, ha precisato il proprio pensiero: "La mia colpa è sempre stata quella di dire quello che penso e a volte è positivo, a volte diventa negativo. In alcune situazioni, quando si conclude un weekend disastroso, una gara disastrosa, e poi si va direttamente davanti ai microfoni, non è una buona idea". Il mea culpa di Bagnaia continua, "assolvendo" il proprio team da responsabilità che non ha, o almeno, non direttamente: "Ero nervoso, ero arrabbiato, e quando sono arrivato più di 20 giornalisti mi hanno chiesto sempre e solo ‘cosa c'è che non va?".

"Nessun attrito con il Team: lottiamo insieme anche se è dura"

Bagnaia anticipa anche ulteriori illazioni: la concentrazione del Team Ducati e sua è tutta per il GP d'Ungheria, d'amore e d'accordo senza frizioni o polemiche interne: "Ho parlato con tutta la squadra, come sempre, come faccio di solito il lunedì e il martedì e ho semplicemente sistemato la situazione, questo pasticcio… Nessuno si è offeso, nessuno si è arrabbiato. Ho capito che non è facile nemmeno per loro capire i nostri problemi, sono sette mesi che lottiamo insieme. Stanno cercando di sostenermi, dandomi ciò di cui ho bisogno, anche se è dura".

Pecco Bagnaia nella Classifica piloti del Mondiale 2025 di MotoGP è soltanto 3° dietro la coppia Marquez, a 168 punti da Marc, 1°

Cosa aveva detto Bagnaia dopo il GP d'Austria: "Sto perdendo la pazienza"

I riferimenti di Bagnaia sono alle sue dichiarazioni post delusione GP d'Austria. L'ennesima di una stagione quasi già da dimenticare: un weekend pessimo, in cui il pilota Ducati aveva perso alla fine la pazienza di fronte alle insistenti domande dei giornalisti: "All'inizio della gara, Bez e Marc facevano tutto meglio di me: frenata, entrata e uscita di curva" si era sfogato post gara. "So che sono piloti forti, ma finire a 12 secondi di distacco su una pista dove ho sempre fatto la differenza è qualcosa che non capisco, e non lo capirò. Spero che la Ducati mi dia delle spiegazioni perché sto perdendo la pazienza".

La reazione della Ducato e la "componente mentale" che condiziona Bagnaia

Da parte sua, proprio la Casa di Borgo Panigale aveva accettato pubblicamente il malcontento di Bagnaia, anche se il capo tecnico della Ducati, Gigi Dall'Igna, aveva sì affermato che il Team si stava adoperando per aiutare Bagnaia, ma anche che c'era evidentemente una componente mentale che metteva Pecco in difficoltà, con il rischio di cadere in un circolo vizioso "una spirale" che lo condizionava inevitabilmente nei fine settimana.