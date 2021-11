Altri nove Valentino Rossi in pista a Valencia: la sorpresa dei piloti dell’Academy al Dottore I piloty dell’Academy hanno deciso di omaggiare Valentino Rossi nell’ultima gara a Valencia con dei caschi speciali, quelli indossati dal Dottore nella sua carriera.

A cura di Marco Beltrami

Una giornata dalle emozioni forti, che resterà nella storia dello sport a prescindere da vittorie, sconfitte e risultati. Tutto il mondo delle due ruote si prepara a salutare Valentino Rossi che si congeda dalla MotoGP. A Valencia ultima gara per la leggenda della motociclismo italiana che sicuramente farà fatica a trattenere le lacrime. Una sorpresa dietro l'altra per il Dottore che è stato celebrato in modo davvero particolare dai suoi colleghi e amici, cresciuti nella sua Academy.

Che qualcosa bollisse in pentola Valentino l'aveva già capito. Quando però il pilota di Tavullia si è ritrovato circondato dai colleghi con tanto di caschi molto speciali, è stato difficile per lui contenere l'emozione. Questa mattina infatti, prima degli ultimi test del Gran Premio di Valencia che chiuderà l'annata della MotoGP, i piloti cresciuti nella VR46 Academy (ovvero l'accademia di Valentino, nata del 2013 per formare giovani stelle delle due ruote, con l'obiettivo di vederli poi gareggiare in MotoGP) sono usciti allo scoperto con una bella sorpresa per il loro maestro, diventato per qualcuno anche un avversario, ma mai un nemico, in pista.

Ognuno di loro ha mostrato un casco speciale, ovvero quelli che Valentino Rossi ha indossato nella sua carriera e che sono diventati così letteralmente iconici. Il tutto è stato poi celebrato attraverso una bella foto di gruppo con il Dottore di Tavullia, entusiasta e sorridente. Ecco allora che Bagnaia, Marini, Morbidelli, Vietti, Bezzecchi, Manzi, Migno, Antonelli e Surra in pista ripercorreranno la carriera di Valentino Rossi. Ed è come se in pista ci saranno praticamente 9 Valentino. Questi i caschi speciali scelti dai piloti: