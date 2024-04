Alonso risponde al messaggio di Taylor Swift nella sua canzone: pubblica un video con un solo gesto

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Eh sì, probabilmente c'era del fuoco che ardeva tra Fernando Alonso e Taylor Swift lo scorso anno, quando entrambi erano reduci dalle fresche rotture con i rispettivi partner di lunga data. Qualsiasi cosa ci sia stata tra il 42enne campione del mondo di Formula 1 e la 34enne cantante che in carriera ha stracciato vari record di vendite e ascolti (l'ultimo su Spotify è stato appena abbattuto con l'uscita del nuovo album), appartiene ormai al passato, come testimonia il solido e strombazzatissimo legame tra l'artista americana e il giocatore di football americano Travis Kelce. Sarà pure roba passata, ma per la Swift evidentemente era meritevole di finire – raccontata non esattamente al miele – in una delle sue nuove canzoni. Tempo poche ore dalla sua diffusione mondiale, che Alonso ha risposto in un video in cui non dice una parola, ma fa un solo gesto fin troppo chiaro nei confronti della sua (presunta) ex.

Fernando Alonso festeggia al termine delle qualifiche del GP di Cina

Sono giorni molto pieni per Alonso, che sul circuito di Shanghai oggi ha vissuto prima la delusione del ritiro nella Sprint Race del GP di Cina, dopo essersi toccato con Sainz (per sua colpa, come certificato dalla sanzione ricevuta dopo dai commissari), poi però ha ottenuto uno strepitoso terzo posto nelle qualifiche con la sua Aston Martin, dietro le imprendibili Red Bull di Verstappen e Perez. E proprio l'Aston Martin, con cui lo spagnolo ha appena annunciato un rinnovo che sarà almeno biennale, è il riferimento fin troppo esplicito che la Swift ha inserito in una frase della sua canzone "imgonnagetyouback", contenuta nel suo undicesimo album appena uscito, "The Tortured Poets Department".

"Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un'Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso", si sente cantare nel brano, che sembra alludere ad un comportamento non esattamente bello – almeno dal punto di vista di Taylor – da parte di qualcuno che era vicino al cuore della cantante.

Taylor Swift assieme al suo attuale fidanzato, il fresco vincitore del Super Bowl Travis Kelce

Alonso non ha fatto passare molto tempo dalla frecciata rivoltagli davanti a tutto il mondo e ha usato addirittura l'account ufficiale dell'Aston Martin su TikTok per rispondere al ‘dissing' in musica della Swift. Nel video lo si vede con un tablet in mano, mentre in sottofondo si può sentire proprio la canzone in questione, "imgonnagetyouback". Fernando ascolta la musica, alza la testa e guarda la telecamera, poi porta il dito della mano alla bocca, come a dire: "Silenzio". Quindi torna al suo tablet archiviando con quel solo gesto la questione.

Insomma, è il messaggio di Alonso, non è di classe parlare di vecchie storie: un bel tacer non fu mai scritto. Taylor ci ha visto invece uno spunto per fare del suo nuovo album il più ascoltato in un solo giorno su Spotify, la ben nota piattaforma di streaming. "The Tortured Poets Department" è il primo album ad essere scaricato più di 200 milioni di volte in un solo giorno, superando il precedente primato che apparteneva alla stessa Swift con "Midnights". Con buona pace di Fernando…

