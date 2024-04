video suggerito

Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un riferimento alla storia con Alonso: c’è un indizio Taylor Swift ha pubblicato il suo undicesimo album: “The Tortured Poets Department: The Anthology”, e in uno dei 31 brani ce n’è uno che pare abbia un riferimento a Fernando Alonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso è uno dei piloti di Formula 1 più forti e più famosi al mondo. Taylor Swift è una delle cantanti più brave e più note del pianeta. I loro nomi sono stati abbinati, più o meno un anno fa, di continuo quando si favoleggiò su una possibile storia d'amore. Il pilota spagnolo sui social alimentò queste voci, che però non sono sfociate in nulla, con sui social in tanti che caldeggiavano un love affaire. Ora a distanza di un anno da quelle voci è uscito un brano della cantante americana, che avrebbe nel testo un riferimento al due volte campione del mondo.

Nel mese di aprile del 2023, un media americano scrisse che Alonso e Swift avevano iniziato a frequentarsi. Taylor Swift aveva rotto da poco con Joe Alwyin, mentre Fernando Alonso aveva chiuso con Andrea Schlager, una giornalista austriaca che segue la Formula 1. Voci e nulla più, ma fino a un certo punto, perché entrambi hanno gettato benzina sul fuoco.

Con il pilota classe 1981 che con una serie di storie social non si era risparmiato facendo una sfilza di allusioni. Il tempo ha chiarito tutto. Non c'è stato nulla, almeno ufficialmente, tra la cantante e il pilota. Swift nel frattempo ha iniziato una relazione con Travis Kelce, giocatore dei Kansas City, che ha trionfato al Super Bowl 2024.

Su quello che c'è stato o meno non ci sono certezze, e nemmeno è importante, ma diversi appassionati di Formula 1 e tifoso di Alonso hanno visto un possibile riferimento al pilota nel nuovo album di Swift: "The Tortured Poets Department: The Anthology". E il ‘gossip' riparte.

Perché Taylor Swift in passato ha scritto testi parlando di ex fidanzati e in una canzone dell'album, l'undicesimo della carriera dell'artista, c'è chi ha visto un riferimento a Fernando Alonso grazie a queste parole: "Parlate piccole, grandi passeggiate, comportatevi come se non mi importasse quello che avete fatto. Sono un'Aston Martin che hai guidato dritto nel fosso, poi sei corso e ti sei nascosto".

Ora sulla carta non sembra un grande riferimento. Ma Fernando Alonso è pilota dell'Aston Martin, lo è dalla scorsa stagione e lo sarà fino al 2026. Questo è bastato per far sì che più di un fan si chiedesse se quella canzone parli proprio dello spagnolo, c'è chi dà per scontata a questo punto la storia tra loro.

