video suggerito

Alfa Romeo suggerisce a Ford come aggirare l’Italian Sounding con la Capri: è una velenosa vendetta All’indomani della presentazione della nuova Ford Capri, l’Alfa Romeo ha offerto un sarcastico suggerimento alla casa statunitense per evitare problemi con l’italian sounding: è una frecciata velenosa al ministro Urso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa automobilistica statunitense Ford ha lanciato il suo nuovo SUV-coupé elettrico riprendendo il nome di una sua vettura leggendaria: la Capri. Una riproposizione in chiave moderna del modello lanciato nel 1969 divenuto una vera e propria icona in tutto il mondo che sarà prodotta a Colonia in Germania e sarà messa sul mercato a dicembre 2024 in Gran Bretagna e a gennaio 2025 in Italia e nel resto d'Europa. Nonostante ciò però la nuova Ford Capri ha già fatto parlare di sé nel nostro Paese. Il motivo? Il suo nome, che ovviamente si ispira alla celeberrima isola del Golfo di Napoli.

Già, perché dopo la polemica riguardo l'Italian Sounding aizzata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha costretto l'Alfa Romeo a cambiare nome alla ‘Milano' (poi ribattezzata ‘Junior') proprio perché prodotta in Polonia e non nel nostro Paese, in molti ora si sono chiesti se anche Ford sarà costretta al cambio di denominazione per la sua ‘Capri' prodotta in Germania.

Al momento nessun accenno alla questione dal Governo italiano e, come confermato da Ford Italia, non c'è stato nessun contatto con il Ministero per quanto riguarda il nome dell'ultima vettura. E, quasi certamente, il silenzio istituzionale permarrà dato che vi sono delle differenze sostanziali rispetto al recente precedente: qui non si tratta di una casa italiana, bensì statunitense, e inoltre non si tratta di una nuova nomenclatura ma di un nome che richiama un proprio storico modello del passato famoso in tutto il mondo.

Leggi anche La Ferrari non brilla nelle prove libere del GP Austria: Verstappen è il più veloce ma col brivido

La situazione ha però offerto l'assist ad Alfa Romeo per prendersi una piccola vendetta nei confronti del governo Meloni e del ministro Urso. Una frecciata al veleno via social network che non è passata inosservata: sui profili del marchio del Biscione infatti è stato pubblicato un post maliziosamente sarcastico in cui si suggerisce a Ford un modo per aggirare i paletti dell'Italian Sounding (proprio quelli che, secondo il ministro Urso, l'Alfa Romeo violava chiamando la sua auto prodotta in Polonia con il nome della città italiana Milano).

"Cari amici di Ford, ecco un piccolo aiuto se ne doveste avere bisogno" recita infatti la didascalia a corredo di due foto che indicano le coordinate geografiche e l'esatta posizione sulla cartina geografica della cittadina sudafricana omonima della più nota isola italiana, vale a dire quella Capri situata a sud di Città del Capo. Evidente la frecciata al veleno che ha come destinatario l'attuale ministro delle Imprese e del Made in Italy. Alfa Romeo non ha dimenticato l'esser stata costretta a cambiare nome alla sua ultima vettura e ci ha tenuto a farglielo sapere.