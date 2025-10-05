Alex Marquez furibondo dopo la caduta del fratello Marc: “Guardate quel gradino lì. È un disastro”

A Marc Marquez forse è andata anche bene. Le conseguenze della caduta nella gara valida per il GP d’Indonesia di MotoGP sarebbero potute essere ancora più gravi. I primi esami effettuati sul posto, dopo l’incidente provocato da Bezzecchi, hanno evidenziato una “piccola frattura” alla spalla destra. Il neocampione del mondo si è mostrato sorridente e, con grande correttezza, ha invitato i suoi tifosi a non prendersela con il “Bez” per quanto accaduto. Molto arrabbiato e polemico invece il fratello di Marc, Alex Marquez, che ha voluto lanciare un appello.

Il fratello di Marc Marquez infuriato dopo la caduta del fratello, le parole di Alex

Marc Marquez volerà in Spagna, a Madrid, per sottoporsi alla TAC che dovrà fare chiarezza sulle condizioni della spalla e fugare ogni dubbio sulla necessità o meno di operare la piccola frattura riscontrata. Suo fratello Alex, che ha portato a casa un terzo posto in Indonesia, si è mostrato molto nervoso prima di salire sul podio. Quando ha rivisto le immagini dell’incidente tra Marc e Bezzecchi è esploso: "Si è rotto qualcosa. Mi sono spaventato perché ero dietro di lui e l’ho visto rotolare via. Ho visto la moto rossa. Ma avete visto lo stato della ghiaia? È un disastro, è sempre uguale, c’è un gradino. Finché non succede qualcosa, non si agisce".

Dito puntato contro le condizioni di gara e in particolare sul gradino che separa la pista dalla zona di ghiaia: "Un gradino enorme ed è impossibile che non ti succeda niente. Quest’anno mi sono distrutto le braccia a Jerez, perché entri e c’è un gradino. Deve essere come dal meno al più".

Perché queste piste sono pericolose secondo Alex Marquez

Alex Marquez ha poi spiegato perché questo può essere molto pericoloso: "Quando cadiamo, un pilota vuole rallentare e allargare le braccia. Dobbiamo essere più attenti a questi piccoli dettagli di sicurezza perché andiamo così veloci. Abbiamo 44 partenze (tra gare e sprint in 22 Gran Premi) e così tanti infortuni non sono una coincidenza. Sono probabilità e statistiche. Ci sono più partenze, più giri e le persone si fanno male di più. È qualcosa che dovremo rivedere. Vogliamo offrire uno spettacolo migliore, ma anche essere più protetti".

Il messaggio di Marc Marquez per Bezzecchi

Nel frattempo Marc ha voluto postare un messaggio sui social per i suoi follower, un modo per lanciare un appello a tutti i suoi sostenitori: "Non è il modo migliore per festeggiare il campionato, ma queste sono le corse. Oggi voleremo a Madrid e i medici valuteranno tutto. Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa di proposito. Grazie per tutto il vostro supporto".

D’altronde, già subito dopo il GP di Mandalika, Marquez aveva spento le polemiche sull’incidente con Bezzecchi, nato da un errore del pilota italiano. Quest’ultimo si era subito scusato per quella che resta una situazione che rientra nelle normali dinamiche delle gare. Applausi dunque per i due protagonisti del contatto.