A Imola si materializza l’inferno in pista: incidente in F4 con 15 piloti coinvolti, tutti illesi

Il circuito di Imola è stato teatro di un incidente spettacolare al via della gara di Formula 4 italiana. L'incidente è accaduto durante la partenza ed ha visto coinvolte la bellezza di 15 vetture. Per fortuna non ci sono stati problemi per tutti i piloti. Due vetture ferme sulla griglia sono state colpite o meglio centrate da una serie di vetture partite tra le retrovie, si è scatenata così una carambola che ha produtto una mega-collusione e una serie di monoposto. Naturalmente la direzione della corsa ha esposto la bandiera rossa e sospeso il Gp.

Zhenrui Chi fermo alla partenza e si scatena il caos a Imola

Dunque un grande incidente al via della gara di Formula 4 italiana a Imola. L'incidente è stato innescato dallo stallo in partenza di Zhenrui Chi, fermo in seconda fila. Il pilota cinese è stato colpito da Maksimilian Popov, scattato dalla terza fila, poi colpito a sua volta da Enea Frey. Dietro di loro è arrivato Bart Harrison che ha colpito con violenza Chi e da quel momento in poi è capitato di tutto, perché la vettura del driver asiatico era imbizzarrita. Mentre poco più dietro non è riuscito a partire Salim Hanna, che è stato colpito anch'egli da una vettura.

15 piloti coinvolti al via del Gp di Imola

La direzione della corsa ha sospeso la gara che riprenderà molto probabilmente nella giornata di domenica, anche se il programma è fitto con la gara di Regional europeo, TCR e l'Endurance di Gran Turismo di 3 ore. I piloti coinvolti sono stati quindici e sono: Chi, Popov, Frey, Harrison, Kostic, Herrera, Walther, Viisoreanu, Busso, Strenge, Weiss, Lorimier, Westcott, Berreby, Oòkuchka.