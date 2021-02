In 70 anni di storia la Formula 1 ha regalato storie e momenti meravigliosi, ma purtroppo anche molti tristi. Sono decine le fotografie che rappresentano bene la storia di questo sport. Ogni appassionato ha il suo ricordo e tra le tante foto si staglia forse sopra a tutte le altre quella con Senna, Mansell, Prost e Piquet uno a fianco all'altro, quattro fenomeni che conquistarono tutti assieme 11 titoli Mondiali (tra il 1981 e il 1993). Ma c'è un'altra immagine in cui sono quasi consecutivamente uno al fianco dell'altro sette piloti campioni del mondo che sommano 23 titoli mondiali. Un numero incredibile. Quella foto è stata scattata a Melbourne, il giorno del Gran Premio tenutosi nel 2012. E curiosamente i sette campioni sono tutti seduti nella fila più in basso, i tre ‘non campioni' sono Massa, Webber e Grosjean.

Il bellissimo Mondiale 2012

La Formula 1 ha l'abitudine di immortalare in una foto ‘di classe' i piloti che disputano il campionato nella prima e nell'ultima gara della stagione, così è stato anche nel 2012. All'alba del Mondiale la Red Bull e la Ferrari sanno di potersi giocare il titolo fino alla fine, la McLaren vuol essere il terzo incomodo, mentre Mercedes e Lotus sperano in qualche colpaccio. Il campionato è molto bello, tirato, e si decide all'ultima gara con Vettel che prevale su Alonso. Addirittura otto piloti riescono a vincere una gara. Prima del via del Gp d'Australia, quello che in genere apre la stagione, i piloti si mettono tutti in posa e vengono suddivisi in base al piazzamento della propria scuderia nel Campionato Costruttori nella stagione precedente. Va da sé che i big sono sempre seduti e nella fila più in basso.

7 piloti dell'ultima fila hanno vinto il Mondiale

Quindi si accomodano in basso in ordine i piloti della Mercedes (Rosberg, Schumacher), della Ferrari (Massa, Alonso), della Red Bull (Vettel, Webber), della McLaren (Button, Hamilton) e della Lotus (Raikkonen, Grosjean). Di campioni del mondo ce ne sono già sei che in quel momento sommano quattordici titoli, dunque tre in più del poker d'assi degli anni '80 (Senna, Mansell, Prost, Piquet). Ma a rivederla oggi quella foto fa veramente ‘paura'.

23 titoli Mondiali in una sola foto

Perché i campioni sono diventati sette, con Nico Rosberg, e la forza della Mercedes ha fatto lievitare il numero di titoli Mondiali di Lewis Hamilton, e pure Vettel ha vinto altri due titoli. E così quei sette piloti vanno a sommare 23 titoli, un'enormità a prescindere, e in generale un numero impressionante considerato che di campionati ne sono stati disputati 71, quindi praticamente quasi un terzo dei titoli assegnati li hanno vinti quei sette piloti, e seduti con loro ci sono pure Massa e Webber, che prima di quella foto, avevano concretamente avuto la possibilità di vincere il titolo, che persero (nel 2008 il brasiliano e nel 2010 l'australiano). E poi c'è Grosjean, che sul podio ci è salito tanto volte e ha vinto il suo titolo quando ha salvato la pelle in un tragico incidente.