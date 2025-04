Venezia-Milan LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025

Di Francesco non avrà a disposizione Svoboda, Ellertsson e Sagrado per infortunio. Idzes e Perez sono i diffidati.Conceicao deve rinunciare al solo Emerson Royal. I diffidati tra i rossoneri sono Hernandez, Leao e Bondo.

I PRECEDENTI. 17 le volte in cui Venezia e Milan si sono affrontati in Serie A. I diavoli sono in netto vantaggio con un bottino di 13 vittorie. 2 i pareggi e 2 i successi dei lagunari.

Stagione altalenante per i diavoli rossoneri che si trovano solamente in 9a posizione in classifica, molto lontani da un posto in Europa. La qualificazione in Europa League potrebbe comunque arrivare tramite la conquista della Coppa Italia, competizione in cui il Milan ha raggiunto la finale dopo aver schiantato l'Inter con un netto 3-0 nella semifinale di ritorno.