Udinese-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Udinese-Roma per la 23ª giornata di Serie A. Udinese senza Zaniolo, in avanti con Atta e Davis. Nella Roma tridente con Pellegrini, Soulé e Malen. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN
Come arriva l'Udinese
Sette punti nelle ultime quattro partite, una sola sconfitta, ma con l'Inter. L'Udinese è in una zona molto tranquilla della Serie A e naviga in acque tranquille.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
Quattro vittorie e un pareggio, con il Milan, nelle ultime cinque partite per i giallorossi, che devono vincere se vogliono tornare subito tra le prime quattro della Serie A.
Udinese-Roma, le formazioni ufficiali
Le scelte dei due allenatori per Udinese-Roma:
UDINESE (3-4-2-1) Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara.
ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Della Rocca, Vaz, Ghilardi.
Dove vedere Udinese-Roma di Serie A in TV e streaming
Il Monday Night della 23ª giornata, che a differenza del solito non è l'incontro che chiude il programma della giornata, si potrà seguire sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati avranno la chance di vedere Udinese-Roma in TV e in streaming, con Sky Go, NOW e DAZN.