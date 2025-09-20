Udinese-Milan 0-3, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic cala anche il tris

Udinese-Milan è iniziata in leggero ritardo rispetto alle 20:45 perché secondo l'arbitro Doveri c'era un abbinamento cromatico troppo simile tra i calzettoni delle squadre a causa dei risvolti. Si riferiva a quelli del ‘diavolo' che erano sì in maglia gialla ma la parte finale era bianca come quella dei giocatori friulani. E per questo ha chiesto che quel dettaglio fosse in qualche modo camuffato.

In diretta TV a DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato che quella richiesta da parte del direttore di gara non è stata un cavillo o un eccesso di zelo ma una modifica opportuna: avrebbe potuto costituire un problema per gli assistenti qualora si fossero trovati a valutare una situazione di potenziale fuorigioco.