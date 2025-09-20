Serie A
Udinese-Milan 0-3, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic cala anche il tris

La diretta live di Udinese-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

20 Settembre 2025 19:35
Ultimo agg. 22:02
Immagine

La diretta live della partita Udinese-Milan per la 4ª giornata di Serie A. Pulisic, doppietta e tris servito. Il Milan piazza l'uno-due micidiale nella ripresa prima con Fofana  poi con la seconda rete dell'americano che ha letteralmente bucato il portiere avversario sul suo palo: risultato di 0-3. Diretta TV in chiaro solo per abbonati su DAZN; sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport (251); in streaming su Sky Go, NOW oltre a DAZN.

22:02

Pulisic mattatore, segna anche la rete dello 0-3

Pulisic mattatore della serata per il Milan, segna anche la rete dello 0-3 e chiude di fatto il match con l'Udinese.

A cura di Maurizio De Santis
21:57

Il Milan raddoppia con Fofana

Immagine

Palla "avvelenata" persa dall'Udinese in piena area di rigore: è di Karlstrom l'errore che si lascia sorprendere da Fofana. Il calciatore del Milan controlla, calcia e batte Sava sul primo palo con una traiettoria perfetta.

A cura di Maurizio De Santis
21:30

Milan in vantaggio, gol di Pulisic

Immagine

Il Milan è passato in vantaggio con un gol di Pulisic avvenuto intorno al 40° del primo tempo. L'americano è stato bravo a capitalizzare un'altra azione in percussione di Estupinan: cross del difensore, la palla arriva sui piedi di Pulisic che a porta vuota non sbaglia.

A cura di Maurizio De Santis
21:28

Milan in pressione, sgroppata di Estupinan

Nuova grande occasione per il Milan che nel primo tempo tiene alta la pressione e prova a sfruttare la velocità di alcuni calciatori per fare breccia nell'assetto dell'Udinese. Intorno alla mezzora Estupinan scappa via sulla sinistra, mette al centro, ma la difesa dell'Udinese spazza. Tutto fermo però per fuorigioco.

A cura di Maurizio De Santis
21:09

Sava salva l'Udinese dall'assalto del Milan: due parate decisive in pochi minuti

Sava fa due parate in pochi minuti su Pulisic e Gimenez, Udinese salva. Nel primo casa ha neutralizzato un diagonale dell'americano. Nel secondo ha respinto alla meglio la conclusione del messicano

A cura di Maurizio De Santis
20:50

Udinese-Milan inizia in leggero ritardo per il "colore dei calzettoni"

Udinese-Milan è iniziata in leggero ritardo rispetto alle 20:45 perché secondo l'arbitro Doveri c'era un abbinamento cromatico troppo simile tra i calzettoni delle squadre a causa dei risvolti. Si riferiva a quelli del ‘diavolo' che erano sì in maglia gialla ma la parte finale era bianca come quella dei giocatori friulani. E per questo ha chiesto che quel dettaglio fosse in qualche modo camuffato.

In diretta TV a DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato che quella richiesta da parte del direttore di gara non è stata un cavillo o un eccesso di zelo ma una modifica opportuna: avrebbe potuto costituire un problema per gli assistenti qualora si fossero trovati a valutare una situazione di potenziale fuorigioco.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
20:45

Udinese-Milan, inizia la partita

Calcio d'inizio di Udinese-Milan fischiato dall'arbitro Daniele Doversi, alla seconda conduzione di gara stagionale in Serie A (la prima è stata Bologna-Como 1-0). Assistenti: Cecconi e Scatragli. Quarto ufficiale: Di Marco. Al Var Meraviglia, con Maresca Avar.

A cura di Maurizio De Santis
20:05

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Con due vittorie e una sconfitta il Milan è attualmente sesto in classifica. Allegri va alla ricerca ancora della migliore formazione ma vi dovrà rinunciare anche contro l'Udinese: Terracciano prende il posto di Maignan, che dovrebbe farcela a recuperare per la gara di Coppa Italia contro il Lecce, Leao non ce la fa (al massimo si vedrà il 28 settembre con il Napoli).

A cura di Maurizio De Santis
19:50

Come arriva l'Udinese alla partita di oggi

Due vittorie e un pareggio, è il cammino dell'Udinese nella prime 3 giornate di campionato. I friulani sono a quota 7 punti e, al momento, al quarto posto in classifica. Il tecnico, Runjaic, ha spiegato in conferenza che, eccezion fatta per Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Compresi Nicolò Zaniolo e Iker Bravo che va in campo prima di partire per il Mondiale Under 20.

A cura di Maurizio De Santis
19:35

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni ufficiali di Udinese e Milan. Runjaic ha annunciato che, tranne Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Allegri deve fare a meno di Maignan in porta (al suo posto Terracciano) e ancora di Leao, in avanti coppia Pulisic-Gimenez. Di seguito le formazioni ufficiali:

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp; Bravo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A cura di Maurizio De Santis
19:35

Dove vedere Udinese-Milan di Serie A in TV e streaming

Udinese-Milan è visibile in diretta tv in chiaro e in streaming solo per gli abbonati a DAZN, Sky e NOW. A trasmetterla in co-esclusiva sono anche i canali del network satellitare: Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251); in streaming va in onda su Sky Go, NOW oltre a DAZN.

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
