Udinese-Milan 0-3, risultato in diretta della partita di Serie A: Pulisic cala anche il tris

La diretta live della partita Udinese-Milan per la 4ª giornata di Serie A.
Pulisic mattatore della serata per il Milan, segna anche la rete dello 0-3 e chiude di fatto il match con l'Udinese.
Il Milan raddoppia con Fofana
Palla "avvelenata" persa dall'Udinese in piena area di rigore: è di Karlstrom l'errore che si lascia sorprendere da Fofana. Il calciatore del Milan controlla, calcia e batte Sava sul primo palo con una traiettoria perfetta.
Milan in vantaggio, gol di Pulisic
Il Milan è passato in vantaggio con un gol di Pulisic avvenuto intorno al 40° del primo tempo. L'americano è stato bravo a capitalizzare un'altra azione in percussione di Estupinan: cross del difensore, la palla arriva sui piedi di Pulisic che a porta vuota non sbaglia.
Milan in pressione, sgroppata di Estupinan
Nuova grande occasione per il Milan che nel primo tempo tiene alta la pressione e prova a sfruttare la velocità di alcuni calciatori per fare breccia nell'assetto dell'Udinese. Intorno alla mezzora Estupinan scappa via sulla sinistra, mette al centro, ma la difesa dell'Udinese spazza. Tutto fermo però per fuorigioco.
Sava salva l'Udinese dall'assalto del Milan: due parate decisive in pochi minuti
Sava fa due parate in pochi minuti su Pulisic e Gimenez, Udinese salva. Nel primo casa ha neutralizzato un diagonale dell'americano. Nel secondo ha respinto alla meglio la conclusione del messicano
Udinese-Milan inizia in leggero ritardo per il "colore dei calzettoni"
Udinese-Milan è iniziata in leggero ritardo rispetto alle 20:45 perché secondo l'arbitro Doveri c'era un abbinamento cromatico troppo simile tra i calzettoni delle squadre a causa dei risvolti. Si riferiva a quelli del ‘diavolo' che erano sì in maglia gialla ma la parte finale era bianca come quella dei giocatori friulani. E per questo ha chiesto che quel dettaglio fosse in qualche modo camuffato.
In diretta TV a DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato che quella richiesta da parte del direttore di gara non è stata un cavillo o un eccesso di zelo ma una modifica opportuna: avrebbe potuto costituire un problema per gli assistenti qualora si fossero trovati a valutare una situazione di potenziale fuorigioco.
Udinese-Milan, inizia la partita
Calcio d'inizio di Udinese-Milan fischiato dall'arbitro Daniele Doversi, alla seconda conduzione di gara stagionale in Serie A (la prima è stata Bologna-Como 1-0). Assistenti: Cecconi e Scatragli. Quarto ufficiale: Di Marco. Al Var Meraviglia, con Maresca Avar.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Con due vittorie e una sconfitta il Milan è attualmente sesto in classifica. Allegri va alla ricerca ancora della migliore formazione ma vi dovrà rinunciare anche contro l'Udinese: Terracciano prende il posto di Maignan, che dovrebbe farcela a recuperare per la gara di Coppa Italia contro il Lecce, Leao non ce la fa (al massimo si vedrà il 28 settembre con il Napoli).
Come arriva l'Udinese alla partita di oggi
Due vittorie e un pareggio, è il cammino dell'Udinese nella prime 3 giornate di campionato. I friulani sono a quota 7 punti e, al momento, al quarto posto in classifica. Il tecnico, Runjaic, ha spiegato in conferenza che, eccezion fatta per Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Compresi Nicolò Zaniolo e Iker Bravo che va in campo prima di partire per il Mondiale Under 20.
Udinese-Milan, le formazioni ufficiali
Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni ufficiali di Udinese e Milan. Runjaic ha annunciato che, tranne Lovric, tutta la rosa è a disposizione. Allegri deve fare a meno di Maignan in porta (al suo posto Terracciano) e ancora di Leao, in avanti coppia Pulisic-Gimenez. Di seguito le formazioni ufficiali:
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp; Bravo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Dove vedere Udinese-Milan di Serie A in TV e streaming
Udinese-Milan è visibile in diretta tv in chiaro e in streaming solo per gli abbonati a DAZN, Sky e NOW. A trasmetterla in co-esclusiva sono anche i canali del network satellitare: Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251); in streaming va in onda su Sky Go, NOW oltre a DAZN.