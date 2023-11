Tudor nuovo allenatore del Napoli al posto di Garcia, accordo con De Laurentiis: ultime news in diretta

L'incontro fra De Laurentiis e Tudor è avvenuto ieri, nella sede della Filmauro a Roma: i due hanno avuto una lunga chiacchierata, soprattutto sulla durata del contratto che sembrava essere il nodo principale. Alla fine l'allenatore ha accettato la proposta del presidente di sedere in panchina per i prossimi sette mesi, fino a giugno 2024, cedendo sulla sua richiesta di contratto almeno fino al 2025. Anche per quanto riguarda il campo sono arrivate note positive, con il croato che è disposto a rinunciare alla sua classica difesa a 3 per passare a 4.

Il lungo summit tra i due si è svolto senza la presenza dell'agente di Tudor che nel frattempo non ha fatto ritorno in Croazia, ma ha deciso di restare nella capitale in attesa di novità sul suo futuro.