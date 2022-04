Sorteggio Mondiali 2022, orario e dove vederlo in TV: gironi, squadre, fasce e come funziona

Oggi a Doha, capitale del Qatar, il sorteggio degli 8 gironi della fase finale dei Mondiali 2022. Diretta a partire dalle 19:00 ora locale, le 18:00 in Italia. Trentadue le squadre che parteciperanno al sorteggio: 29 già qualificate, 3 saranno definite dagli ultimi spareggi in programma a giugno. La Nazionale azzurra non ci sarà, eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff. Sarà possibile seguire i sorteggi in diretta TV in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Il live streaming sarà disponibile anche sui canali ufficiali della FIFA e della UEFA.

In base al regolamento FIFA, le 32 squadre saranno suddivise in quattro urne in base alla classifica FIFA pubblicata ieri. Il Qatar sarà di diritto in prima fascia in quanto nazione ospitante. Per ogni gruppo saranno sorteggiate 4 squadre: ogni girone potrà ospitare al massimo due nazionali della zona Europa mentre non sono previsti incontri nella fase a gironi tra nazionali dello stesso continente. Insieme agli otto gruppi, sarà definito anche il tabellone con gli accoppiamenti della fase ad eliminazione diretta.

Ecco le squadre qualificate e le 4 fasce del sorteggio:

Prima fascia : Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio

: Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio Seconda fascia : Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti

: Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti Terza fascia : Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran

: Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran Quarta fascia: Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador (3 da definire tra: Scozia/Ucraina-Galles, Costa Rica/Nuova Zelanda, Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti)

