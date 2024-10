Sinner-Machac, la diretta live della semifinale all’ATP Shanghai: Jannik vuole la finale con Djokovic o Fritz

Sinner oggi affronta Machac per le semifinali del torneo di Shanghai. Jannik Sinner, numero 1 ATP, è favoritissimo contro il tennista ceco, 33 del mondo, che ha battuto nei quarti Alcaraz. La semifinale si disputerà alle ore 10:30 e si potrà vedere in diretta TV e in esclusiva su Sky. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.

