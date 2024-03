Sinner-Lehecka oggi in diretta live a Indian Wells: in palio la semifinale contro Alcaraz o Zverev

Jannik Sinner scende in campo alle 19 ora italiana contro Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano, che ha la possibilità di scavalcare Alcaraz al numero 2 della classifica ATP, ha vinto tutte le 15 partite disputate in questo 2024 che fin qui è stato straordinario. Numero 1 della Race, Sinner ha vinto già due titoli e va a caccia del terzo. La partita dei quarti di Indian Wells si potrà seguire in diretta su Sky, sul canale 203. Streaming con Sky Go e NOW.

Sinner e Lehecka non si sono mai sfidati in un incontro ATP, tra loro c'è stata solo una sfida a livello challenger quasi cinque anni fa. Chi vincerà affronterà in semifinale sabato Alcaraz o Zverev. Nell'altra parte del tabellone in campo Medvedev-Rune e Paul-Ruud. Si disputano oggi anche tutti i quarti di finale del torneo femminile.

3 minuti fa 17:20 15 vittorie di fila nel 2024 per Jannik Sinner Jannik sa solo vincere. Nel 2024 ha vinto tutte e 15 le partite giocate, l'ultima negli ottavi con Shelton. La striscia vincente però parte da novembre scorso e sono 18 le partite vinte in fila da Sinner che spera di aggiungere più tardi un altro tassello. A cura di Alessio Morra 23 minuti fa 17:00 Sinner è anche un campione di gentilezza, classe pura a Indian Wells Jannik Sinner è un campione vero, anzi è un campione a tutto tondo. Lo è in campo, e si vede, ma soprattutto fuori. La sua classe e la sua gentilezza hanno conquistato tutti. A Indian Wells è stato protagonista di un episodio di tale classe che lo ha portato a ricevere applausi veri. A cura di Alessio Morra 52 minuti fa 16:31 Chi è Lehecka: il ranking e i precedenti con Sinner Jiri Lehecka è un tennista di 22 anni: ha vinto un titolo ATP (ad Adelaide) e disputato due finali. A Indian Wells ha battuto Rublev e Tsitsipas, successi che gli permettono di tornare nei primi 30, anche se è ancora lontano dal suo best ranking (numero 23). Con Sinner non ha mai giocato in incontri del circuito maggiore. A cura di Alessio Morra 54 minuti fa 16:30 A che ora gioca Sinner oggi contro Lehecka: orario e programma Jannik Sinner aprirà le danze sul campo 2 di Indian Wells. Alle 11 ora locale, le 19 italiane, l'azzurro scenderà in campo contro il ceco Jiri Lehecka, numero 32 ATP. Sinner è favorito. Sarà un programma molto ricco quello odierno perché sono in programma tutti i quarti maschili e femminili. Spiccano Swiatek-Wozniacki e Alcaraz-Zverev. A cura di Alessio Morra