Sinner-Griekspoor in diretta LIVE all’ATP Rotterdam: in palio la finale e il 3° posto nel ranking, dove vedere in TV e streaming la semifinale di tennis

Jannik Sinner è sceso in campo nelle semifinale del torneo ATP di Rotterdam. Il numero 4 ATP sta sfidando l'olandese Tallon Griekspoor. Sinner è favorito, ma non deve sottovalutare l'avversario che è un giocatore in costante crescita. Chi vince sfiderà in finale de Minaur, che ha battuto Dimitrov. L'incontro è iniziato alle ore 19:30 e si può seguire in TV su Sky.

Sinner e Griekspoor si sono affrontati due volte ed ha sempre vinto il tennista italiano, reduce dal successo su Raonic.Vittoria contro il canadese arrivata dopo un set vinto al tie-break e dopo il ritiro del canadese, e per questo Sinner non era troppo soddisfatto: "Sicuramente non è la maniera nella quale avrei voluto vincere questo match" ha sottolineato Sinner subito dopo la partita sottolineando come non sia stato soddisfatto della sua prova: "Oggi ho fatto fatica nel trovare un buon feeling con la palla". Se Jannik si qualificherà per la finale avrà la certezza di diventare numero 3 della classifica ATP.

