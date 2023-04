ATP Barcellona, oggi Sinner-Schwartzman poi Musetti, Arnaldo e Passaro: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi del torneo ATP Barcellona di tennis. Esordio per Jannik Sinner che oggi gioca contro Schwartzman non prima delle 12:30 sulla terra rossa del Real Club de Tenis. Jannik entra in gioco direttamente nel secondo turno, dopo la semifinale persa a Montecarlo contro Rune. Prima partita nel torneo ATP 500 anche per Lorenzo Musetti che gioca ai sedicesimi contro il vincente di Rincon e Kubler, nel match in orario non prima delle 17:30.

In campo oggi altri due tennisti italiani, ovvero Passaro e Arnaldi che giocheranno rispettivamente contro Cerundolo e Evans. Le partite di oggi mettono in palio la qualificazione agli ottavi del torneo spagnolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV delle partite a Barcellona.

Ecco il programma completo degli italiani oggi all'ATP Barcellona:

Sinner-Schwartzman non prima delle ore 12:30

Musetti-Kubler non prima delle ore 17:30

Passaro-Cerundolo non prima delle ore 16:00

Arnaldi-Evans non prima delle ore 18:45

Sinner-Schwartzman in TV all'ATP Barcellona: orario e dove vederla

Dove vedere in TV Sinner-Schwartzman? La partita dei sedicesimi del torneo di Barcellona in programma oggi mercoledì 19 aprile, con orario ancora da definire, si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 224 di Sky). Gli abbonati Sky potranno vedere il match sui uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (205). Per quanto riguarda lo streaming Sinner-Schwartzman si potrà vedere sul sito di Supertennis, oppure sfruttando l'app Supertennix. Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare l'app Sky Go. Possibile comprare anche il tagliando della partita sulla piattaforma live on demand NOW.

Dove vedere la partita di Musetti in TV e streaming al Barcellona Open

Musetti giocherà contro uno tra Rincon e Kubler nel secondo turno del torneo di Barcellona. Diretta TV in orario ancora da definire su Supertennis in chiaro, mentre su Sky sarà visibile su uno dei due canali appositi Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (205). Streaming in chiaro sul sito di Supertennis, oppure previa abbonamento su Supertennix. Il match sarà visibile anche sull'app di Sky, Sky Go e sulla piattaforma on demand NOW.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Barcellona 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0