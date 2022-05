Villarreal-Liverpool dove vederla in diretta TV e streaming su Canale 5, Amazon o Sky. Le formazioni della semifinale di Champions

Dopo il 2-0 dell'andata, il Villarreal ospita il Liverpool stasera all'Estadio de la Ceramica per la semifinale di ritorno della Champions League: in palio la qualificazione alla finale di Parigi il prossimo 28 maggio. Chi vince affronterà la vincente dell'altra semifinale, Real Madrid-Manchester City. I Reds vogliono centrare la finale numero 10 della loro storia ma Klopp mantiene alta la guardia: "Con il Villarreal ci sarà da soffrire". Il Villarreal, invece, non è riuscito mai a raggiungere l'atto finale della competizione: "Il Liverpool è la squadra più forte del mondo, dovremo essere perfetti", ha dichiarato Emery in conferenza stampa.

La partita si gioca oggi alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito e sull'app di Mediaset Infinity. Gli abbonati potranno seguire la semifinale anche sui canali Sky. Il sottomarino giallo deve vincere con 3 gol di scarto per superare il turno; ai Reds basta un pareggio o anche una sconfitta per 1-0.

Villarreal-Liverpool, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

In caso di parità alla fine dei 90minuti regolamentari, quindi in caso di 2-0 per i padroni di casa, si giocherebbero due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

0