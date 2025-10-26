Serie A
Sassuolo-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Sassuolo-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

26 Ottobre 2025 14:00
Ultimo agg. 14:46
La diretta live della partita Sassuolo-Roma per l'8ª giornata di Serie A. Sassuolo con il consueto 4-3-3. In avanti Berardi, Laurienté e Pinamonti. Qualche novità per Gasperini che dovrebbe rilanciare in attacco l'irlandese Ferguson. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

14:45

Come arriva il Sassuolo

Fabio Grosso è stato molto bravo a trovare la quadra. Il Sassuolo ha 10 punti ed a metà classifica, un bel bottino considerate le sconfitte nelle prime due giornate. Nelle successive cinque partite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

14:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma è partita bene con Gasperini, ma ha perso le ultime due partite ufficiali, entrambe in casa: 0-1 con l'Inter in campionato e 1-2 con il Viktoria Plzen in Europa League. Urge un riscatto. Una curiosità: dieci partite per Gasperini sulla panchina della Roma e nessun pareggio (sei vittorie, quattro sconfitte).

14:15

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. Allenatore: Gasperini

14:00

Dove vedere Sassuolo-Roma di Serie A in TV e streaming

Alle ore 15 scenderanno in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Roma per il match dell'8ª giornata di Serie A 2025-2026. Sfida importante per entrambe le squadre, il Sassuolo ha 10 punti mentre la Roma è a quota 15. Diretta TV in esclusiva su DAZN, dunque fruibile solo gli abbonati che avranno la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming.

