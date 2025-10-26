Sassuolo-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La Roma è partita bene con Gasperini, ma ha perso le ultime due partite ufficiali, entrambe in casa: 0-1 con l'Inter in campionato e 1-2 con il Viktoria Plzen in Europa League. Urge un riscatto. Una curiosità: dieci partite per Gasperini sulla panchina della Roma e nessun pareggio (sei vittorie, quattro sconfitte).