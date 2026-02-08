Sassuolo-Inter 0-4 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e Akanji

La diretta live della partita Sassuolo-Inter per la 24ª giornata di Serie A. Sassuolo con Berardi titolare e a caccia del terzo successo consecutivo. L'Inter vuole consolidare il primato. In avanti Lautaro e Thuram. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN. Sassuolo-Inter 0-4: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e Akanji
Poker dell'Inter: ha segnato Akanji, è 4-0 sul Sassuolo
Travolto il Sassuolo, al 54′ è già 4-0 per l'Inter. Dimarco pennella e Akanji trova il primo gol con la maglia nerazzurra.
3-0 dell'Inter: ha segnato pure Lautaro Martinez
Gol numero 171 con l'Inter per l'argentino, che sfrutta un errore di Muric e insacca, 3-0 dell'Inter. Lautaro sempre più capocannoniere del campionato. Partita chiusa.
Via al secondo tempo di Sassuolo-Inter
Con due gol di vantaggio l'Inter torna in campo con il Sassuolo, decidono Bisseck e Thuram.
Fine primo tempo: Sassuolo 0 Inter 2
All'intervallo squadre a riposo. Il risultato è Sassuolo-Inter 0-2, gol di Bisseck e Thuram.
Fuorigioco di Laurienté, gol annullato: si torna sul 2-0 dell'Inter
Il francese era in offside a inizio azione, il gol di Thorstvedt viene annullato. Si ritorna sul punteggio di 2-0 per l'Inter sul Sassuolo.
Gol del Sassuolo, ha segnato Thorstvedt: è 2-1 Inter
Gol a raffica al Mapei, ora è la volta del Sassuolo, che trova il gol con un'azione molto bella. La firma è del norvegese che con una girata al volo insacca.
Partita davvero bella al Mapei Stadium: Inter avanti 2-0
Ogni azione è una palla gol, Sommer è uno dei migliori in assoluto, l'Inter ogni volta che attacca crea, Zielinski a un passo dal tris.
Raddoppio dell'Inter: ha segnato Thuram, ed è 2-0 dal Sassuolo
Velocissima ripartenza dell'Inter che trova il gol con il francese, che sfrutta un magnifico assist di Dimarco e raddoppia, 2-0.
Traversa di Dimarco: Inter a un passo dal raddoppio
La capolista va a un passo dal raddoppio con Federico Dimarco, che ha colpito la traversa con una punizione da lontanissimo.
Sommer si supera: che parata su Pinamonti
Troppo spesso criticato il portiere svizzero compie una splendida parata su Pinamonti, al 15′. L'Inter resta avanti 1-0 sul Sassuolo.
Gol dell'Inter: ha segnato Bisseck, 1-0 al Sassuolo
1-0 dell'Inter. Sugli sviluppi di un corner svetta Bisseck e colpisce di testa. L'Inter dopo un avvio tribolato trova il vantaggio con il Sassuolo.
Subito un'occasione per il Sassuolo: Dimarco salva sulla linea
Il Sassuolo parte a tavoletta e va a un passo dal vantaggio, Koné penetra in area di rigore e calcia in porta, Sommer è superato, ma Dimarco salva mandando in angolo.
Sassuolo-Inter in diretta, inizia la partita
Al Mapei Stadium si parte con la partita tra Sassuolo e Inter.
Come arriva il Sassuolo
Il Sassuolo dopo aver digiunato a lungo, ha ottenuto due vittorie consecutive e grazie a queste è salito a quota 29 punti, a un passo dalla top ten e ampiamente fuori dalla zona calda, lontana dodici lunghezze.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
Sarà stato anche piuttosto favorevole il calendario dell'ultimo periodo, ma l'Inter ha inanellato una serie di vittorie che la tengono saldamente al comando: +5 sul Milan e +9 sul Napoli.
Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali
Le scelte di Grosso e Chivu, le formazioni di Sassuolo-Inter:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Ismaël Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Allenatore: Chivu
Dove vedere Sassuolo-Inter di Serie A in TV e streaming
Tra un'ora esatta, cioè alle ore 18, prenderà il via la partita tra il Sassuolo e l'Inter. L'incontro potranno seguirlo sia gli abbonati di Sky, collegandosi ai canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio) e 251 (Sky Sport), e quelli di DAZN. Streaming possibile sempre per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.