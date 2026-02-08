Serie A
video suggerito
Live

Sassuolo-Inter 0-4 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e Akanji

La diretta live di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
8 Febbraio 2026 17:00
Ultimo agg. 19:14
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Sassuolo-Inter per la 24ª giornata di Serie A. Sassuolo con Berardi titolare e a caccia del terzo successo consecutivo. L'Inter vuole consolidare il primato. In avanti Lautaro e Thuram. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN. Sassuolo-Inter 0-4: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e Akanji

19:13

Poker dell'Inter: ha segnato Akanji, è 4-0 sul Sassuolo

Travolto il Sassuolo, al 54′ è già 4-0 per l'Inter. Dimarco pennella e Akanji trova il primo gol con la maglia nerazzurra.

A cura di Alessio Morra
19:10

3-0 dell'Inter: ha segnato pure Lautaro Martinez

Gol numero 171 con l'Inter per l'argentino, che sfrutta un errore di Muric e insacca, 3-0 dell'Inter. Lautaro sempre più capocannoniere del campionato. Partita chiusa.

A cura di Alessio Morra
19:05

Via al secondo tempo di Sassuolo-Inter

Con due gol di vantaggio l'Inter torna in campo con il Sassuolo, decidono Bisseck e Thuram.

A cura di Alessio Morra
18:50

Fine primo tempo: Sassuolo 0 Inter 2

All'intervallo squadre a riposo. Il risultato è Sassuolo-Inter 0-2, gol di Bisseck e Thuram.

A cura di Alessio Morra
18:43

Fuorigioco di Laurienté, gol annullato: si torna sul 2-0 dell'Inter

Il francese era in offside a inizio azione, il gol di Thorstvedt viene annullato. Si ritorna sul punteggio di 2-0 per l'Inter sul Sassuolo.

A cura di Alessio Morra
18:42

Gol del Sassuolo, ha segnato Thorstvedt: è 2-1 Inter

Gol a raffica al Mapei, ora è la volta del Sassuolo, che trova il gol con un'azione molto bella. La firma è del norvegese che con una girata al volo insacca.

A cura di Alessio Morra
18:38

Partita davvero bella al Mapei Stadium: Inter avanti 2-0

Ogni azione è una palla gol, Sommer è uno dei migliori in assoluto, l'Inter ogni volta che attacca crea, Zielinski a un passo dal tris.

Immagine
A cura di Alessio Morra
18:29

Raddoppio dell'Inter: ha segnato Thuram, ed è 2-0 dal Sassuolo

Velocissima ripartenza dell'Inter che trova il gol con il francese, che sfrutta un magnifico assist di Dimarco e raddoppia, 2-0.

A cura di Alessio Morra
18:26

Traversa di Dimarco: Inter a un passo dal raddoppio

La capolista va a un passo dal raddoppio con Federico Dimarco, che ha colpito la traversa con una punizione da lontanissimo.

A cura di Alessio Morra
18:23

Sommer si supera: che parata su Pinamonti

Troppo spesso criticato il portiere svizzero compie una splendida parata su Pinamonti, al 15′. L'Inter resta avanti 1-0 sul Sassuolo.

A cura di Alessio Morra
18:12

Gol dell'Inter: ha segnato Bisseck, 1-0 al Sassuolo

1-0 dell'Inter. Sugli sviluppi di un corner svetta Bisseck e colpisce di testa. L'Inter dopo un avvio tribolato trova il vantaggio con il Sassuolo.

A cura di Alessio Morra
18:02

Subito un'occasione per il Sassuolo: Dimarco salva sulla linea

Il Sassuolo parte a tavoletta e va a un passo dal vantaggio, Koné penetra in area di rigore e calcia in porta, Sommer è superato, ma Dimarco salva mandando in angolo.

A cura di Alessio Morra
18:00

Sassuolo-Inter in diretta, inizia la partita

Al Mapei Stadium si parte con la partita tra Sassuolo e Inter.

A cura di Alessio Morra
17:45

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo dopo aver digiunato a lungo, ha ottenuto due vittorie consecutive e grazie a queste è salito a quota 29 punti, a un passo dalla top ten e ampiamente fuori dalla zona calda, lontana dodici lunghezze.

A cura di Alessio Morra
17:30

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

Sarà stato anche piuttosto favorevole il calendario dell'ultimo periodo, ma l'Inter ha inanellato una serie di vittorie che la tengono saldamente al comando: +5 sul Milan e +9 sul Napoli.

A cura di Alessio Morra
17:15

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte di Grosso e Chivu, le formazioni di Sassuolo-Inter:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Ismaël Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Allenatore: Chivu

A cura di Alessio Morra
17:00

Dove vedere Sassuolo-Inter di Serie A in TV e streaming

Tra un'ora esatta, cioè alle ore 18, prenderà il via la partita tra il Sassuolo e l'Inter. L'incontro potranno seguirlo sia gli abbonati di Sky, collegandosi ai canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Calcio) e 251 (Sky Sport), e quelli di DAZN. Streaming possibile sempre per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views