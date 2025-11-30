Roma-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La notizia di Gilmour costretto a operarsi per guarire dalla pubalgia è l'ennesima news nefasta per il Napoli e per Conte per la piena emergenza a centrocampo. Elmas e Vergara sono le uniche alternative a Lobotka e McTominay, in settimana il tecnico ha perfino provato Marianucci (un difensore) nel ruolo di mediano. Le scelte, anche in termini di modulo, sono obbligate alla luce anche delle assenze di De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Meret e Gutierrez. Ecco perché l'allenatore salentino ha scelto la difesa a tre con con Beukema e Buongiorno accanto a Rrahmani, dirottando Di Lorenzo quale esterno alto a destra. In attacco c'è ancora il tridente con Neres e Lang insieme a Hojlund. Panchina per Politano e Lucca.