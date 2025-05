Roma-Milan 1-1 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025: Mancini in gol, poi Joao Felix

Nella Roma coppia d'attacco formata da Shomurodov e Soule, in mezzo al campo viene rilanciato Paredes, con lui Kone e Cristante. Sulle fasce chance per Saelemaekers, sull'altro lato confermato Angelino. Nel Milan parte in panchina Leao, gioca Joao Felix. In attacco c'è Gimenez dal primo minuto, difesa confermata con il terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.

La Roma reduce dalla sconfitta con annesse polemiche con l'Atalanta, è alla ricerca del riscatto, in quella che potrebbe essere l'ultima partita di Ranieri all'Olimpico. Il Milan dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, per dare un senso alla stagione deve centrare due vittorie in questo finale di campionato e sperare in alcuni risultati positivi da altri campi per centrare un piazzamento in Europa League.