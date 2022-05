Roma-Leicester di Conference League, dove vederla in tv e streaming su TV8, Sky o Dazn: le formazioni della partita e chi va in finale

Dopo l'1-1 dell'andata, la Roma stasera ospita il Leicester per la semifinale di ritorno della Conference League: in un Olimpico sold out, la formazione di Mourinho e quella di Rodgers si sfidano per un posto in finale. La partita Roma-Leicester si gioca oggi 5 maggio alle ore 21.00 e si vede in chiaro su TV8 oltre che su Sky e in streaming su Dazn. La vincente affronterà una tra Marsiglia e Feyenoord.

Ad entrambe le squadre serve una vittoria: il pareggio al King Power Stadium (vantaggio della Roma con Pellegrini, pareggio di Lookman) lascia aperta ogni possibilità con i giallorossi favoriti dai pronostici e spinti dalla carica di circa un milione di tifosi. Attesi nella capitale circa 3500 supporters inglesi. Mourinho, senza l‘infortunato Mkhitaryan, ha dichiarato che "all'Olimpico sarà come una finale. Daremo tutto, i tifosi saranno fondamentali". Per Rodgers invece "giocare all'Olimpico potrebbe essere uno svantaggio per loro, perché prima di scendere in campo dovranno fare i conti con la pressione di tutto l'ambiente".

Roma-Leicester, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Justin; Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Lookman, Vardy, Albrighton. All. Rodgers

In caso di pareggio alla fine dei 90 minuti regolamentari, le due formazioni dovranno giocarsi un posto in finale ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La finale è in programma il prossimo 25 maggio a Tirana.

0