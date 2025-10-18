Roma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bonny, si riparte

Roma-Inter sarà visibile in diretta tv sia su DAZN (e DAZN 1, sul canale 241 di Sky per gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento) sia su Sky e NOW perché la partita è in co-esclusiva. Sul network satellitare lo si potrà vedere su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport (canale 251) oltre che su NOW. Diretta streaming oltre che su DAZN anche su Sky Go e NOW. Pardo-Stramaccioni sarà la coppia di telecronisti per DAZN, Borghi-Gobbi quella per Sky.