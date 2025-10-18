Serie A
Roma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bonny, si riparte

La diretta live di Roma-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

18 Ottobre 2025 19:45
Ultimo agg. 22:04
Immagine

La diretta live della partita Roma-Inter 0-1 per la 7ª giornata di Serie A. Gol di Bonny. Allo stadio Olimpico in scena uno scontro diretto che vale punti pesanti per la classifica. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 ma il match sarà visibile in co-esclusiva anche su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport (canale 251) e NOW. Diretta streaming oltre che su DAZN anche su Sky Go e NOW.

22:04

Dovbyk sbaglia da pochi passi: Sommer incerto

La Roma è sempre pericolosa sui calci da fermo. Dovbyk sbaglia da pochi passi di testa ma l'uscita di Sommer è molto incerta.

A cura di Vito Lamorte
21:57

Dybala calcia da posizione defilata e Sommer salva l'Inter

Doppia parata di Sommer, prima su Dybala a tu per tu e poi su colpo di testa di Hermoso.

A cura di Vito Lamorte
21:53

Inter pericolosa con Lautaro Martinez

Colpo di testa di Lautaro sul corner di Dimarco e palla che esce fuori di poco.

A cura di Vito Lamorte
21:53

Inizia il secondo tempo: nessun cambio per Roma e Inter

Nessun cambio dopo l'intervallo: spazio ai 22 giocatori del primo tempo.

A cura di Vito Lamorte
21:33

Fine primo tempo: Roma-Inter 0-1, decide un gol di Bonny

Immagine

Un gol di Bonny sta decidendo la sfida tra Roma e Inter. Partita apertissima e tutta da seguire.

A cura di Vito Lamorte
21:18

Soulé e Celik non trovano la zampata vincente: la Roma ci prova

Ci prova la Roma: palla tagliente di Wesley in area di rigore, Soulé e Celik non trovano la zampata vincente

A cura di Vito Lamorte
21:04

Mkhitaryan si divora il 2-0: Inter pericolosissima

Mkhitaryan si divora il raddoppio. Bastoni recupera palla e serve l’armeno in area che però perde il tempo e poi calcia altissimo da ottima posizione

A cura di Vito Lamorte
20:54

Bonny porta avanti l'Inter: 0-1 all'Olimpico

L'attaccante francese scappa via sul filo del fuorigioco e batte Svilar sul primo tempo.

A cura di Vito Lamorte
20:45

Roma-Inter, inizia la partita

La consueta esecuzione dell'inno della Serie A accompagna le squadre al calcio d'inizio. A fischiarlo è l'arbitro Davide Massa di Imperia. A coadiuvarlo nella direzione di gara sono gli assistenti di linea Meli e Cecconi, mentre il quarto uomo è Feliciani. Al Var ci sono Meraviglia e Abisso.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

Inter quarta in classifica a 3 punti dalla Roma capolista. La trasferta dell'Olimpico può dire molto sul futuro dei nerazzurri in campionato: è uno scontro diretto e fare risultato (anche solo non perdere) equivale a restare incollati al gruppo di testa che concorre per lo scudetto. La squadra di Chivu è reduce, prima della sosta, dalla vittoria per 4-1 sulla Cremonese e martedì è attesa dalla trasferta di Coppa in Belgio: in Champions affronta l'Union Saint-Gilloise.

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma prima in classifica (assieme al Napoli) può approfittare dello scontro diretto all'Olimpico per fare punti pesanti e staccare una diretta concorrente. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in trasferta al Franchi con la Fiorentina (con Pioli finito in bilico dopo la sconfitta) e devono gestire il doppio impegno tra campionato e Coppa: giovedì prossimo c'è la sfida in Europa League con il Viktoria Plzen.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

19:56

Le scelte ufficiali di Gasperini e di Chivu: c'è Dybala, nerazzurri con Vonny-Lautaro in avanti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, NDicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A cura di Alessio Pediglieri
19:45

Dove vedere Roma-Inter di Serie A in TV e streaming

Roma-Inter sarà visibile in diretta tv sia su DAZN (e DAZN 1, sul canale 241 di Sky per gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento) sia su Sky e NOW perché la partita è in co-esclusiva. Sul network satellitare lo si potrà vedere su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport (canale 251) oltre che su NOW. Diretta streaming oltre che su DAZN anche su Sky Go e NOW. Pardo-Stramaccioni sarà la coppia di telecronisti per DAZN, Borghi-Gobbi quella per Sky.

A cura di Maurizio De Santis
