Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Roma-Como per la 15esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla bella vittoria in Europa League contro il Celtic ma dovranno aggiustare la rotta in campionato dove sono arrivate due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari. Il Como di Fabregas invece ha bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Inter che ha interrotto una serie di 11 partite da imbattuto. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.