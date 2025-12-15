Serie A
video suggerito
Live

Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Roma-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
15 Dicembre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:46
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Roma-Como per la 15esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla bella vittoria in Europa League contro il Celtic ma dovranno aggiustare la rotta in campionato dove sono arrivate due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari. Il Como di Fabregas invece ha bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Inter che ha interrotto una serie di 11 partite da imbattuto. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.

20:45

Roma-Como in diretta, inizia la partita

Roma e Como sono in campo per la partita che chiude questo turno di campionato: tra pochi istanti comincerà l'incontro dell'Olimpico.

A cura di Ada Cotugno
20:30

Come arriva il Como

Prima della trasferta di San Siro il Como è rimasto imbattuto per 11 partite consecutive, ma l'Inter si è imposta per 4-0 rovinando la statistica. Per Fabregas l'imperativo è tornare a vincere, anche perché aggancerebbe proprio la Roma in classifica balzando al quarto posto.

A cura di Ada Cotugno
20:15

Come arriva la Roma alla partita di oggi

Il morale è molto alto dopo la vittoria del Celtic Park e la Roma proverà a sfruttare questa settimana positiva per dare una sterzata al campionato dove sono arrivate due sconfitte consecutive. Visti i risultati del weekend una vittoria aiuterebbe i giallorossi a risalire in classifica.

A cura di Ada Cotugno
19:58

Roma-Como, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Roma-Como di Serie A in TV e streaming

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà disponibile in diretta Tv e streaming sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest'ultima emittente saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Como
Roma
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views