Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Roma-Como per la 15esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla bella vittoria in Europa League contro il Celtic ma dovranno aggiustare la rotta in campionato dove sono arrivate due sconfitte consecutive con Napoli e Cagliari. Il Como di Fabregas invece ha bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta con l'Inter che ha interrotto una serie di 11 partite da imbattuto. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.
Roma-Como in diretta, inizia la partita
Roma e Como sono in campo per la partita che chiude questo turno di campionato: tra pochi istanti comincerà l'incontro dell'Olimpico.
Come arriva il Como
Prima della trasferta di San Siro il Como è rimasto imbattuto per 11 partite consecutive, ma l'Inter si è imposta per 4-0 rovinando la statistica. Per Fabregas l'imperativo è tornare a vincere, anche perché aggancerebbe proprio la Roma in classifica balzando al quarto posto.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
Il morale è molto alto dopo la vittoria del Celtic Park e la Roma proverà a sfruttare questa settimana positiva per dare una sterzata al campionato dove sono arrivate due sconfitte consecutive. Visti i risultati del weekend una vittoria aiuterebbe i giallorossi a risalire in classifica.
Roma-Como, le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.
Dove vedere Roma-Como di Serie A in TV e streaming
La partita di Serie A tra Roma e Como sarà disponibile in diretta Tv e streaming sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest'ultima emittente saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.