Roma-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: doppietta di Malen

La diretta live della partita Roma-Cagliari per la 24ª giornata di Serie A. La Roma vuole vincere per agganciare la Juventus, il Cagliari invece vuole allungare la serie utile. Giallorossi con Malen in attacco, sardi con Kilicsoy e Esposito. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN. Roma-Cagliari 2-0, due gol di Malen.
Triplo cambio per la Roma: esordio in Serie A per Arena
Venturino, El Aynaoui e Arena per Malen, Soulé e Cristante. Gasperini fa esordire Arena, che compirà 17 anni domani.
Sulemana colpisce la traversa, brivido per Svilar
Il centrocampista calcia da lontanissimo e colpisce in pieno la traversa, Svilar guarda e spera. Sulemana si prende gli applausi per la conclusione.
Due cambi per il Cagliari: entra pure Pavoletti
Esce Kilicsoy, entra Pavoletti. Poi Idrissi per Esposito. Il Cagliari cambia anche modulo, ma la partita è ampiamente compromessa.
2-0 Roma, ha segnato ancora Malen, partita chiusa
Al 65′ la Roma trova il gol del 2-0, doppietta di Malen che sfrutta un assist al bacio di Celik, Cagliari al tappeto.
Cambio nel Cagliari: la prima mossa di Pisacane
Esce Mazzitelli, al suo posto entra Sulemana. Prima sostituzione e primo slot per i rossoblu.
Primo cambio per la Roma: esordio in Serie A per Zaragoza
Fuori Lorenzo Pellegrini, dentro Bryan Zaragoza. Lo spagnolo al 57′ di Roma-Cagliari esordisce in Serie A.
Secondo tempo: si parte sull'1-0 Roma sul Cagliari
La Roma conduce 1-0 sul Cagliari, è questo il risultato al termine dei 45 minuti del primo tempo.
Fine primo tempo
All'intervallo è 1-0 Roma, Malen sta decidendo la partita con il Cagliari.
Chance per Ghilardi, Roma a un passo dal raddoppio
La squadra di Gasperini va a un passo dal 2-0, Ghilardi svetta, colpisce bene, ma il pallone è di poco al lato.
Gol di Malen: ha segnato la Roma, 1-0 al Cagliari
La squadra di casa passa in vantaggio. Malen si beve Dossena e con un bel pallonetto lo scavalca, ed è 1-0 per la Roma.
A metà del primo tempo il punteggio è sempre quello iniziale
Roma 0 Cagliari 0 al 23′. Poche emozioni, soprattutto in questi ultimissimi minuti.
Dominio territoriale della Roma, il Cagliari si difende bene
Fin qui netto predominio territoriale dei giallorossi, che però pur con una serie di folate non sono ancora riusciti a tirare davvero verso la porta di Caprile.
Dossena ammonito, fallo su Malen: occasione per N'Dicka
Il difensore sgambetta l'olandese, fallo netto e ammonizione. Sugli sviluppi della punizione N'Dicka colpisce di testa e manda il pallone al lato.
Roma-Cagliari in diretta, inizia la partita
Ha preso il via Roma-Cagliari, il Monday Night della 24ª giornata di Serie A.
Come arriva il Cagliari
Tre vittorie consecutive e classifica ribaltata. Vittorie contro Juventus, Fiorentina e Verona per il Cagliari che vede la prima metà della classifica.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma o vince o perde, quasi. I giallorossi sono reduci dall'ottavo ko in campionato, lunedì scorso hanno perso 1-0 con l'Udinese. Ma vincendo oggi si porterebbero al quarto posto con la Juventus.
Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Gasperini e Pisacane per Roma-Cagliari:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, S. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
Dove vedere Roma-Cagliari di Serie A in TV e streaming
Il turno di Serie A stavolta non si chiuderà con il Monday Night, perché Milan-Como c'è la settimana prossima. Roma-Cagliari si potrà seguire sia su Sky che su DAZN. Dunque partita per abbonati sia in TV che in streaming, fruibile con Sky Go, NOW e DAZN.