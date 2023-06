Roland Garros, oggi Sinner-Altmaier e 4 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis. In programma ci sono i match di cinque giocatori italiani per il secondo turno del secondo Slam del 2023. Sul campo centrale si partirà con il match tra Giulio Zeppieri e Casper Ruud, finalista un anno fa. Mentre Jannik Sinner nell'incontro principale di giornata per gli italiani sfiderà sul Lenglen Altmaier. L'incontro non inizierà prima delle 12:30. Nel primo pomeriggio i match femminili di Paolini e Cocciaretto. Quasi in serata tocca a Vavassori. Tutte le partite in tv e streaming si potranno seguire su Eurosport, canale visibile su Sky e DAZN e Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

ore 11:45 Zeppieri-Ruud

non prima delle 12:30 Sinner-Altmaier

non prima delle 15:00 Paolini-Danilovic

non prima delle 13:30 Cocciaretto-Waltert

non prima delle 18:30 Vavassori-Olivieri

Sinner-Altmaier, dove vedere in TV e streaming la partita del secondo turno del Roland Garros

Sinner-Altmaier sarà trasmessa su Eurosport sul canale 210. L'incontro inizierà al termine della sfida di Elena Rybakina e si terrà sul campo Suzanne Lenglen. L'incontro si potrà seguire su Sky e DAZN. Diretta anche su Discovery+, naturalmente per chi ha l'abbonamento. Lo streaming di Sinner-Altmaier sarà disponibile su Eurosport player, DAZN, Sky Go e Discovery+.

Zeppieri-Ruud al Roland Garros, orario TV e dove vederla

La partita tra Zeppieri e Ruud è in programma alle 11:45 e si potrà segure in TV su Eurosport, canale 2011. Quindi visione aperta su Sky, DAZN e Discovery+. Streaming anche sul Player di Eurosport player e Sky Go.

Paolini, Cocciaretto e Vavassori: dove vedere in TV gli italiani al Roland Garros

In campo femminile all'inizio del pomeriggio si disputeranno Paolini-Danilovic e Cocciaretto-Waltert. La sfida tra qualificati Olivieri-Vavassori non inizierà prima delle 18:30. Tutte le partite saranno trasmesse in TV su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+, in streaming visibili su Sky Go, DAZN, Discovery+, Eurosport Player.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0