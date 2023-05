Qualifiche F1 GP Miami oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Due gare consecutive per la Formula 1. Dopo la tappa di Baku si vola oltreoceano. I piloti sono in pista in questo weekend a Miami, dove per la seconda volta si corre un Gp. A causa del fuso orario ci sono degli orari anomali per gli appassionati. Le ore di differenza tra l'Italia e la Florida sono sei: le Qualifiche del Gp Miami si disputano alle 22 ora italiana e si potranno seguire in diretta TV su Sky (canali 201 e 207), e in streaming live con Sky Go e NOW. Mentre in chiaro si potranno seguire su TV8, ma in differita dalle ore 23:30. Leclerc e i piloti Red Bull favoriti per la pole position.