Qualifiche F1 GP Messico oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Messico: si riparte dalla vittoria di Verstappen, già campione del mondo, negli Usa. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 tenutesi ieri, con Verstappen che è stato sempre il più veloce. Nella seconda Leclerc si è classificato terzo. Le Fp3 iniziano alle ore 19.30, mentre alle 23.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro gratis su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

