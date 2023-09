Qualifiche F1 GP Giappone oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista per il GP Giappone a Suzuka: si riparte dalla vittoria di Sainz a Singapore. Le Ferrari di Leclerc e Sainz alla prova delle qualifiche dopo le Fp1 e Fp2 dominate da Max Verstappen, che ha preceduto Sainz nella prima sessione di libere e Leclerc nella seconda. Cambiano gli orari a causa del fuso orario: le Fp3 iniziano alle ore 04.30, mentre alle 8.00 scatteranno le qualifiche con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, le qualifiche saranno visibili in diretta TV e streaming gratis su TV8 in differita alle 15:30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

