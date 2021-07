In Austria, nel circuito di proprietà della Red Bull, Max Verstappen vuole mettersi ancora davanti a tutti sia nelle Qualifiche che in gara. L'inizio è stato eccellente, il prosieguo favoloso, considerato che nella FP3 l'olandese ha rifilato mezzo secondo a Bottas e sei decimi a Hamilton. Gli altri sono tutti vicinissimi e per questo è certo che vivremo delle Qualifiche eccezionali. L'ora di Qualifiche inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Formula 1), e sarà visibile anche in streaming da Now e si potrà seguire anche su Sky Go. Non è prevista la diretta in chiaro, su TV8 si potranno seguire in differita le Qualifiche alle ore 18.