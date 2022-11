Qualifiche F1 GP Abu Dhabi oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2022. Max Verstappen e Red Bull hanno già vinto i titoli in palio con diverse gare di anticipo, ma oggi i piloti tornano in pista nelle qualifiche per definire la pole position nella griglia di partenza della gara di domani. Orario d'inizio alle 15, le FP3 sono in programma alle 11. Su TV8 le qualifiche in differita e streaming gratis dalle ore 18:30. Hamilton e Russell i più veloci nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi, Verstappen ha volato nelle Fp2, secondo Russell poi Leclerc. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

