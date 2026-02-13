Pisa-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek

La diretta live della partita Pisa-Milan per la 25ª giornata di Serie. A. Pisa con il 3-4-3, torna Tramoni. Nel Milan panchina per Pulisic e Leao. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN. Pisa-Milan 0-1 gol di Loftus-Cheek.
Fine primo tempo: Milan avanti 1-0 sul Pisa
Il Milan all'intervallo torna negli spogliatoi avanti di un gol sul Pisa, ha segnato Loftus-Cheek, su assist di Athekame. Massimo risultato con il minimo sforzo.
Gol di Loftus-Cheek, Milan in vantaggio a Pisa: 1-0 al primo tiro in porta
Cross perfetto di Athekame e gol di Loftus-Cheek che prende il tempo in modo perfetto ai difensori del Pisa e insacca, 1-0 del Milan sul Pisa.
Dopo mezz'ora è sempre 0-0 tra Pisa e Milan
Partita che continua sulla stessa falsariga, emozioni zero. Brividi manco a pagarli. Pisa e Milan in parità.
Un Milan falloso e impreciso, il punteggio è immutato
0-0 difficile da schiodare. Il Pisa difende bene, non rischia ma non impensierisce Maignan. Milan senza brio in fase offensiva.
Giallo per Touré, il Pisa si salva con Nicolas
Il centrocampista abbatte Bartesaghi e viene ammonito. Sulla successiva punizione il terzo portiere dei nerazzurri interviene in modo goffo ma efficace.
Dieci minuti e nemmeno un tiro in porta in Pisa-Milan
Partita fin qui per niente spettacolare tra Pisa e Milan, lo 0-0 è inevitabile.
Pisa-Milan in diretta, inizia la partita
Via! È il momento di Pisa-Milan, la partita che avvia la 25ª giornata di Serie A.
Come arriva il Pisa
15 punti così come il Verona, il club nerazzurro è ultimo in classifica ed ha appena cambiato allenatore. Lo svedese Hijlemark ha pareggiato nell'esordio proprio contro il Verona.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan arriva riposato e in forma alla sfida con il Pisa, ultimo in classifica ma che all'andata strappò un clamoroso 2-2. I rossoneri non hanno giocato nell'ultimo turno con il Como e sono la squadra con la serie più lunga dell'imbattibilità, una sola sconfitta alla prima giornata.
Pisa-Milan, le formazioni ufficiali
Le scelte di Hijlemark e Allegri per Pisa-Milan, l'anticipo del venerdì della 25ª giornata di Serie A.
PISA (3-4-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All: Oscar Hiljemark A disp: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkuku. All.: Allegri A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Leao, Pulisic, Fullkrug.
Dove vedere Pisa-Milan di Serie A in TV e streaming
Tra un'ora prenderà il via l'anticipo della 25ª giornata tra il Pisa e il Milan, un classico testa coda. La partita inizierà alle ore 20:45 esi potrà vedere sia in TV che in streaming su DAZN.