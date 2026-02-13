Serie A
Live

Pisa-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek

La diretta live di Pisa-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

13 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:33
La diretta live della partita Pisa-Milan per la 25ª giornata di Serie. A. Pisa con il 3-4-3, torna Tramoni. Nel Milan panchina per Pulisic e Leao. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN. Pisa-Milan 0-1 gol di Loftus-Cheek.

21:33

Fine primo tempo: Milan avanti 1-0 sul Pisa

Il Milan all'intervallo torna negli spogliatoi avanti di un gol sul Pisa, ha segnato Loftus-Cheek, su assist di Athekame. Massimo risultato con il minimo sforzo.

21:24

Gol di Loftus-Cheek, Milan in vantaggio a Pisa: 1-0 al primo tiro in porta

Cross perfetto di Athekame e gol di Loftus-Cheek che prende il tempo in modo perfetto ai difensori del Pisa e insacca, 1-0 del Milan sul Pisa.

21:18

Dopo mezz'ora è sempre 0-0 tra Pisa e Milan

Partita che continua sulla stessa falsariga, emozioni zero. Brividi manco a pagarli. Pisa e Milan in parità.

21:11

Un Milan falloso e impreciso, il punteggio è immutato

0-0 difficile da schiodare. Il Pisa difende bene, non rischia ma non impensierisce Maignan. Milan senza brio in fase offensiva.

21:03

Giallo per Touré, il Pisa si salva con Nicolas

Il centrocampista abbatte Bartesaghi e viene ammonito. Sulla successiva punizione il terzo portiere dei nerazzurri interviene in modo goffo ma efficace.

20:58

Dieci minuti e nemmeno un tiro in porta in Pisa-Milan

Partita fin qui per niente spettacolare tra Pisa e Milan, lo 0-0 è inevitabile.

20:45

Pisa-Milan in diretta, inizia la partita

Via! È il momento di Pisa-Milan, la partita che avvia la 25ª giornata di Serie A.

20:30

Come arriva il Pisa

15 punti così come il Verona, il club nerazzurro è ultimo in classifica ed ha appena cambiato allenatore. Lo svedese Hijlemark ha pareggiato nell'esordio proprio contro il Verona.

20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan arriva riposato e in forma alla sfida con il Pisa, ultimo in classifica ma che all'andata strappò un clamoroso 2-2. I rossoneri non hanno giocato nell'ultimo turno con il Como e sono la squadra con la serie più lunga dell'imbattibilità, una sola sconfitta alla prima giornata.

20:00

Pisa-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte di Hijlemark e Allegri per Pisa-Milan, l'anticipo del venerdì della 25ª giornata di Serie A.

PISA (3-4-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. All: Oscar Hiljemark A disp: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkuku.  All.: Allegri A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, De Winter, Estupinan, Ricci, Jashari, Leao, Pulisic, Fullkrug.

Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Milan
Pisa
