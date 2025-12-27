Pisa-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Moreo colpisce una traversa

La diretta live della partita Pisa-Juventus per la 17ª giornata di Serie A. Testa coda a Pisa dove la squadra di casa ha bisogno di punti e ha bisogno di punti anche Gilardino, che rischia l'esonero. Spalletti a caccia del terzo successo consecutivo. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky GO, NOW e DAZN.
Angori a un passo dal gol, Kalulu devia in angolo di testa
Angori a un passo dal gol, Kalulu devia in angolo di testa. La punizione del terzino pisano sembrava indirizzata in porta ma il francese è stato determinante col suo tocco finito in corner.
Inizia il secondo tempo tra Pisa e Juventus
Inizia il secondo tempo tra Pisa e Juventus.
Finisce 0-0 il primo tempo
Finisce 0-0 il primo tempo.
Traversa del Pisa!
Moreo sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa! La Juventus sventa il pericolo improvviso dei padroni di casa.
Tramoni non arriva sul cross di Toure e sfiora l'appuntamento col gol
Tramoni non arriva sul cross di Toure e sfiora l'appuntamento col gol. L'esterno è stato bravo a partire in velocità sulla destra prima di servire al centro dell'area il suo compagno di squadra che però arriva in ritardo sul pallone.
Openda subisce fallo ma l'arbitro Maresca fischia punizione per il Pisa
Openda subisce fallo ma l'arbitro Maresca fischia punizione per il Pisa. Canestrelli in netto ritardo sull'attaccante bianconero il quale viene colpito forte dal difensore pisano ma per il direttore di gara è fallo dell'attaccante juventino.
Koopmeiners a un passo dal gol: Caracciolo salva tutto
Koopmeiners a un passo dal gol: Caracciolo salva tutto. L'olandese si invola nell'area di rigore del Pisa e calcia in porta ma Caracciolo si oppone miracolosamente e devia in angolo. Yildiz in sovrapposizione risente un po' del mancato assist.
Yildiz vicinissimo al gol: la palla finisce alta di poco
Yildiz vicinissimo al gol: la palla finisce alta di poco. Il turco da sinistra riesce a raccogliere una palla respinta dalla difesa toscana e a giro calcia ma la sfera finisce alta.
Openda tenta il gesto tecnico ma la difesa del Pisa mette in angolo
Openda tenta il gesto tecnico ma la difesa del Pisa mette in angolo. Canestrelli, dopo la parata di Semper, riesce a deviare in corner una palla pericolosa che la Juventus stava giocando in area di rigore.
Juventus subito pericolosa con Thuram e Cambiaso
Juventus subito pericolosa con Thuram e Cambiaso. Il primo si è resto protagonista di un colpo di testa deviato in angolo e il terzino ha tirato da fuori proprio dopo gli sviluppi del corner. Ma la sua conclusione finisce alta.
Pisa-Juventus in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita della 17ª giornata tra il Pisa e la Juventus.
Pisa-Juventus, inizia la partita
Pisa-Juventus, inizia la partita.
Come arriva il Pisa
Il Pisa invece dopo un buon avvio di stagione ha perso il ritmo, al netto del pareggio ottenuto all'89' contro il Cagliari domenica scorsa. Gilardino sembra in bilico.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus è reduce da tre vittorie consecutive, una in Champions e due in campionato che hanno rilanciato i bianconeri che sono vicinissimi al quarto posto, che dista un solo punto.
Pisa-Juventus, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Gilardino e Spalletti:
Le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus
PISA (4-4-2): Semper; Angori, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Moreo. All. Gilardino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kelly; McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti.
Dove vedere Pisa-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Juventus prenderà il via esattamente tra un'ora e la potranno seguire sia gli abbonati di Sky che quelli di DAZN in diretta TV. Streaming possibile con Sky Go, DAZN e NOW. Niente diretta in chiaro.