Pisa-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Moreo colpisce una traversa

La diretta live della partita Pisa-Juventus per la 17ª giornata di Serie A. Testa coda a Pisa dove la squadra di casa ha bisogno di punti e ha bisogno di punti anche Gilardino, che rischia l'esonero. Spalletti a caccia del terzo successo consecutivo. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky GO, NOW e DAZN.