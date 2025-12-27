Serie A
Live

Pisa-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Moreo colpisce una traversa

La diretta live di Pisa-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

27 Dicembre 2025 19:45
Ultimo agg. 21:53
Immagine

La diretta live della partita Pisa-Juventus per la 17ª giornata di Serie A. Testa coda a Pisa dove la squadra di casa ha bisogno di punti e ha bisogno di punti anche Gilardino, che rischia l'esonero. Spalletti a caccia del terzo successo consecutivo. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su Sky GO, NOW e DAZN.

21:53

Angori a un passo dal gol, Kalulu devia in angolo di testa

Angori a un passo dal gol, Kalulu devia in angolo di testa. La punizione del terzino pisano sembrava indirizzata in porta ma il francese è stato determinante col suo tocco finito in corner.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:45

Inizia il secondo tempo tra Pisa e Juventus

Inizia il secondo tempo tra Pisa e Juventus.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:33

Finisce 0-0 il primo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:33

Traversa del Pisa!

Immagine

Moreo sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa! La Juventus sventa il pericolo improvviso dei padroni di casa.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:26

Tramoni non arriva sul cross di Toure e sfiora l'appuntamento col gol

Immagine

Tramoni non arriva sul cross di Toure e sfiora l'appuntamento col gol. L'esterno è stato bravo a partire in velocità sulla destra prima di servire al centro dell'area il suo compagno di squadra che però arriva in ritardo sul pallone.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:15

Openda subisce fallo ma l'arbitro Maresca fischia punizione per il Pisa

Immagine

Openda subisce fallo ma l'arbitro Maresca fischia punizione per il Pisa. Canestrelli in netto ritardo sull'attaccante bianconero il quale viene colpito forte dal difensore pisano ma per il direttore di gara è fallo dell'attaccante juventino.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:09

Koopmeiners a un passo dal gol: Caracciolo salva tutto

Immagine

Koopmeiners a un passo dal gol: Caracciolo salva tutto. L'olandese si invola nell'area di rigore del Pisa e calcia in porta ma Caracciolo si oppone miracolosamente e devia in angolo. Yildiz in sovrapposizione risente un po' del mancato assist.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:06

Yildiz vicinissimo al gol: la palla finisce alta di poco

Immagine

Yildiz vicinissimo al gol: la palla finisce alta di poco. Il turco da sinistra riesce a raccogliere una palla respinta dalla difesa toscana e a giro calcia ma la sfera finisce alta.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:01

Openda tenta il gesto tecnico ma la difesa del Pisa mette in angolo

Immagine

Openda tenta il gesto tecnico ma la difesa del Pisa mette in angolo. Canestrelli, dopo la parata di Semper, riesce a deviare in corner una palla pericolosa che la Juventus stava giocando in area di rigore.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:48

Juventus subito pericolosa con Thuram e Cambiaso

Immagine

Juventus subito pericolosa con Thuram e Cambiaso. Il primo si è resto protagonista di un colpo di testa deviato in angolo e il terzino ha tirato da fuori proprio dopo gli sviluppi del corner. Ma la sua conclusione finisce alta.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:45

Pisa-Juventus in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita della 17ª giornata tra il Pisa e la Juventus.

A cura di Alessio Morra
20:45

Pisa-Juventus, inizia la partita

Pisa-Juventus, inizia la partita.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:30

Come arriva il Pisa

Il Pisa invece dopo un buon avvio di stagione ha perso il ritmo, al netto del pareggio ottenuto all'89' contro il Cagliari domenica scorsa. Gilardino sembra in bilico.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus è reduce da tre vittorie consecutive, una in Champions e due in campionato che hanno rilanciato i bianconeri che sono vicinissimi al quarto posto, che dista un solo punto.

A cura di Alessio Morra
20:00

Pisa-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Gilardino e Spalletti:

A cura di Alessio Morra
19:55

Le formazioni ufficiali di Pisa-Juventus

PISA (4-4-2): Semper; Angori, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Moreo. All. Gilardino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kelly; McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:45

Dove vedere Pisa-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Juventus prenderà il via esattamente tra un'ora e la potranno seguire sia gli abbonati di Sky che quelli di DAZN in diretta TV. Streaming possibile con Sky Go, DAZN e NOW. Niente diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra
