Parma-Napoli 0-0 LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Molto più serena la situazione in casa Napoli con Conte che non avrà a disposizione solamente Buongiorno e Juan Jesus. Unico diffidato Olivera.

I PRECEDENTI. Sono 39 le sfide intercorse tra le 2 squadre impegnate al Tardini questa sera. In leggero vantaggio si trovano i partenopei che hanno vinto in 18 occasioni contro i 14 successi ottenuti dai ducali; sono 7 invece i pareggi.

Battuta d'arresto nell'ultima di campionato per il Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono stati raggiunti sul 2-2 dal Genoa nel finale di gara e hanno visto l'Inter portarsi a -1 dal 1° posto. Il Napoli arriva comunque in un buon momento di forma, lo certifica l'ultima sconfitta in campionato che è arrivata a Como nel corso della 26a giornata. Stasera l'armata di Conte tenterà l'affondo definitivo nella lotta Scudetto sperando in buone notizie da San Siro dove l'Inter ospita la Lazio.

Il Parma si trova al 16° posto in classifica con 32 punti, in vantaggio di 4 rispetto al 18° e 19° posto occupati rispettivamente da Lecce ed Empoli. I ducali avrebbero dunque bisogno di punti per rimanere in Serie A la prossima stagione. La formazione allenata da Chivu, dopo un filotto di 7 risultati utili consecutivi è incappato in 2 sconfitte nelle ultime 2 giornate contro Como ed Empoli.