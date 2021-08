Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: record del mondo di Warholm, l’Italia per l’oro della vela alle 8.30. Nel basket c’è Italia-Francia

L'Italia a Tokyo già sa che nella giornata di oggi 3 agosto conquisterà la 29esima medaglia, che arriverà dalla vela. Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita sono in gara nella Nacra 17 Foiling mista, una delle specialità della vela e sono certi di vincere almeno la medaglia d'argento. La finale inizierà alle ore 8.30. In mattina ottavo posto per Sibilio nella finale dei 400 ostacoli, vinta con record mondiale dal norvegese Warholm. Ma questa di oggi è una giornata importante per gli sport di squadra. Alle ore 10 si disputerà la partita valida per i quarti di finale del torneo maschile di pallavolo tra l'Italia e l'Argentina. Mentre alle 10.20 scenderà in campol'Italia del Basket contro la Francia, sempre per i quarti di finale.

